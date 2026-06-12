El Vasco Arruabarrena llegó para firmar su contrato como DT de Boca: cuándo será la presentación

"Espero poder estar a la altura y responderle a la gente que ha confiado en mí. Estoy convencido que hay un buen plantel", dijo el ex defensor que iniciará la pretemporada el próximo jueves 18 de este mes.

En Boca esperan que Arruabarrena pueda comenzar cuanto antes a diagramar la nueva etapa futbolística, en medio de una fuerte reestructuración del plantel y con varios movimientos de mercado ya en marcha.

El debut será el jueves 16 de julio ante Sarmiento de Junín por la Copa Argentina y una semana después iniciará la serie de playoffs de la Copa Sudamericana frente a O'Higgins de Chile.

Embed ÚLTIMO MOMENTO: ARRUABARRENA LLEGÓ A LA ARGENTINA PARA SER EL NUEVO DIRECTOR TÉCNICO DE BOCA



El Vasco habló tras su arribo al país para terminar de definir el arranque de su segundo ciclo al frente del conjunto Xeneize: "ESPERO PODER ESTAR A LA ALTURA Y RESPONDERLE A LA… pic.twitter.com/FTPvwqUTK8 — TyC Sports (@TyCSports) June 12, 2026

Cuándo será la presentación del Vasco Arruabarrena en Boca

La intención de la dirigencia es que el entrenador sea presentado oficialmente durante el fin de semana largo, con Riquelme al frente del anuncio y con el objetivo de que el cuerpo técnico empiece a trabajar cuanto antes.

“Estoy contento e ilusionado. Con Riquelme fueron dos o tres charlas y nada más", reconoció Arruabarrena quien reemplazará a Claudio Úbeda y asumirá en un momento sensible para Boca, que viene de un semestre golpeado por los resultados y busca recuperar competitividad con incorporaciones, salidas y una nueva conducción deportiva.