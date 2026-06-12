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El Vasco Arruabarrena llegó para firmar su contrato como DT de Boca: cuándo será la presentación

La llegada de Rodolfo Arruabarrena a Buenos Aires para asumir como nuevo entrenador de Boca se demoró por la intensa niebla

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Arruabarrena llegó para asumir en Boca.

Arruabarrena llegó para asumir en Boca.

La llegada de Rodolfo Arruabarrena a Buenos Aires para asumir como nuevo entrenador de Boca se demoró este viernes, luego que el vuelo en el que viajaba hacia el Aeropuerto de Ezeiza fue desviado a Córdoba por la intensa niebla que afectó la operatoria aérea.

Arruabarrena tenía previsto arribar durante la mañana para avanzar con los últimos detalles de su regreso al club, donde iniciará su segundo ciclo como director técnico del primer equipo tras el acuerdo alcanzado con la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme.

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Rodolfo Arruabarrena asumirá como DT de Boca.

Rodolfo Arruabarrena asumirá como DT de Boca.

Sin embargo, las condiciones climáticas impidieron que el avión aterrice en Buenos Aires y obligaron a modificar el destino, por lo que el desembarco del entrenador en la Ciudad quedó postergado por algunas horas y reprogramó la firma del contrato.

"Espero poder estar a la altura y responderle a la gente que ha confiado en mí. Estoy convencido que hay un buen plantel", dijo el ex defensor que iniciará la pretemporada el próximo jueves 18 de este mes.

En Boca esperan que Arruabarrena pueda comenzar cuanto antes a diagramar la nueva etapa futbolística, en medio de una fuerte reestructuración del plantel y con varios movimientos de mercado ya en marcha.

El debut será el jueves 16 de julio ante Sarmiento de Junín por la Copa Argentina y una semana después iniciará la serie de playoffs de la Copa Sudamericana frente a O'Higgins de Chile.

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Cuándo será la presentación del Vasco Arruabarrena en Boca

La intención de la dirigencia es que el entrenador sea presentado oficialmente durante el fin de semana largo, con Riquelme al frente del anuncio y con el objetivo de que el cuerpo técnico empiece a trabajar cuanto antes.

“Estoy contento e ilusionado. Con Riquelme fueron dos o tres charlas y nada más", reconoció Arruabarrena quien reemplazará a Claudio Úbeda y asumirá en un momento sensible para Boca, que viene de un semestre golpeado por los resultados y busca recuperar competitividad con incorporaciones, salidas y una nueva conducción deportiva.

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