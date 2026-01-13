Jhohan Romaña se quiere ir a River y en San Lorenzo lo liquidaron: "Es un mal tipo"

El vocal de San Lorenzo Ulises Morales aseguró que el defensor central colombiano Jhohan Romaña “es un mal tipo”, en medio de los rumores que lo vinculan con un posible pase a River en el corriente mercado de pases.
Un dirigente de San Lorenzo aseguró que el colombiano Jhohan Romaña “es un mal tipo”, en medio de los rumores de un posible pase a River
El vocal de San Lorenzo Ulises Morales aseguró que el defensor central colombiano Jhohan Romaña “es un mal tipo”, en medio de los rumores que lo vinculan con un posible pase a River en el corriente mercado de pases.
El dirigente arremetió contra el zaguero durante una reunión abierta que mantuvo la Comisión Directiva del cuadro azulgrana: “Romaña es un mal tipo. Hizo todo lo posible para irse libre, hace circo en la cancha”, soltó Morales en medio de un cónclave que contó con la participación de 30 socios, llevada a cabo en el Polideportivo Roberto Pando.
La novela de la ventana de transferencias entre Romaña y el conjunto millonario parecería ser de las más largas en el último tiempo y no tendría un desenlace cercano.
Mientras tanto, el marcador central de 27 años realizó un polémico posteo a través de su cuenta oficial de Instagram. “Tuvieron que hablar mal de mí para quedar bien con otros”, escribió Romaña en redes sociales junto a corazones con los colores del cuadro de Boedo.
Quien fue consultado por los dichos de Morales, fue Sergio Costantino, quien encabeza la CD de San Lorenzo luego de la Asamblea Extraordinaria del pasado martes 23 de diciembre. El mandatario se limitó a decir: “Es la opinión personal de un miembro de Comisión Directiva”.
Lo que sí dejó en claro el actual presidente es que la oferta de River por Romaña existe, pero que no es suficiente para los dirigentes del Ciclón. Sin embargo, ante una mejor propuesta, el conjunto de Flores dejó en claro que dejaría salir al futbolista cafetero.