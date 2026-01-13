Jhohan Romaña se quiere ir a River y en San Lorenzo lo liquidaron: "Es un mal tipo"

Mientras tanto, el marcador central de 27 años realizó un polémico posteo a través de su cuenta oficial de Instagram. “Tuvieron que hablar mal de mí para quedar bien con otros”, escribió Romaña en redes sociales junto a corazones con los colores del cuadro de Boedo.

La posición del presidente de San Lorenzo respecto de Romaña

Quien fue consultado por los dichos de Morales, fue Sergio Costantino, quien encabeza la CD de San Lorenzo luego de la Asamblea Extraordinaria del pasado martes 23 de diciembre. El mandatario se limitó a decir: “Es la opinión personal de un miembro de Comisión Directiva”.

Lo que sí dejó en claro el actual presidente es que la oferta de River por Romaña existe, pero que no es suficiente para los dirigentes del Ciclón. Sin embargo, ante una mejor propuesta, el conjunto de Flores dejó en claro que dejaría salir al futbolista cafetero.