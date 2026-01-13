Franco Petroli regresaría a Godoy Cruz: el motivo por el que no iría a préstamo a Lanús

Petroli (2).jpg

La cifra que Godoy Cruz acordó con el club del Sur de Buenos Aires fue de 1,5 millones de dólares por el 80% del pase. Ahora, Petroli y El Tomba deberán analizar otras ofertas.

En el caso de que nada concreto llegue, Petroli deberá quedarse en Godoy Cruz a jugar la Primera Nacional, con un contrato que vence en diciembre del próximo año.

Así las cosas, se espera que Petroli se sume a los entrenamientos en los próximos días, y trabaje a la par del recién llegado Roberto Ramírez, Nicolás Cláa y Santiago Correa, arquero de la reserva.

El rival de Godoy Cruz en el inicio de la Primera Nacional

La AFA confirmó el programa de partidos para la temporada 2026 de la Primera Nacional y Godoy Cruz debutará ante Ciudad de Bolívar, en condición de local.

El regreso del Tomba a la máxima categoría del ascenso será el primer fin de semana de febrero, el primer clásico con el Deportivo Maipú el 21 de marzo y no habrá cruce con San Martín de San Juan.