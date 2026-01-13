Franco Petroli regresaría a Godoy Cruz: el motivo por el que no iría a préstamo a Lanús

Franco Petroli, arquero de Godoy Cruz que tenía arreglada su salida a préstamo a Lanús, deberá volver a entrenarse al Tomba en las próximas horas. Según indicó el periodista Gonzalo Conti, el ex River no pasó la revisación médica.
Ante este problema, el Granate desistió de la contratación de Petroli, que deberá regresar a entrenarse con Godoy Cruz, mientras seguramente esperará otra oferta.
Luego de varios sondeos y ofertas, se supo que el destino de Franco Petroli sería Lanús, a préstamo con cargo y con obligación de compra. Sin embargo, el pase se ha visto frustrado en la revisación médica, ya que el arquero no ha podido pasarla, por motivo que aún se desconoce.
La cifra que Godoy Cruz acordó con el club del Sur de Buenos Aires fue de 1,5 millones de dólares por el 80% del pase. Ahora, Petroli y El Tomba deberán analizar otras ofertas.
En el caso de que nada concreto llegue, Petroli deberá quedarse en Godoy Cruz a jugar la Primera Nacional, con un contrato que vence en diciembre del próximo año.
Así las cosas, se espera que Petroli se sume a los entrenamientos en los próximos días, y trabaje a la par del recién llegado Roberto Ramírez, Nicolás Cláa y Santiago Correa, arquero de la reserva.
