Los argentinos que jugarán con Santino Andino en el Panathinaikos y los que vistieron esa camiseta

Santino Andino está a un paso de ser jugador del Panathinaikos, uno de los equipos grandes del fútbol de Grecia, en el que juegan tres argentinos y pasaron otros tantos.
Vicente Taborda, ex Boca, llegó en septiembre al club ateniense tras haber sido campeón con Platense y espera ser un socio importante para el mendocino en la ofensiva del conjunto dirigido por Rafa Benítez. Por lo pronto hizo un gol en sus primeros 7 partidos.
Con 6 goles en más de 100 encuentros oficiales, otro argentino del actual plantel del Panathinaikos es Daniel Mancini, delantero de 29 años surgido en Newell's y con larga trayectoria en Francia antes de llegar a Grecia para jugar en el Aris Salónica.
Finalmente, el arquero Lucas Chaves acaba de llegar al club cedido por Argentinos Juniors, tras un paso por el Panetolikos.
La Bruja Juan Ramón Verón solo jugó 4 partidos con la camiseta del Panathinaikos entre 1972 y 1975, pero fue uno de los que abrió el camino de la larga lista de argentinos en el Panathinaikos.
Juan Ramón Rocha llegó desde Boca y jugó más de 150 encuentros en el club por que el también pasaron en distintas épocas dos ex River como Roque Alfaro y Juan José Borrelli.
Fernando Galetto, el Equi González, Luciano Figueroa, Sebastián Leto, Emanuel Insúa y el Comandante Andrés Chávez son otros de los viejos conocidos que pasaron por el club
Los argentinos que jugaron en el Panathinaikos