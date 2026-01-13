Los argentinos que jugarán con Santino Andino en el Panathinaikos y los que vistieron esa camiseta

Finalmente, el arquero Lucas Chaves acaba de llegar al club cedido por Argentinos Juniors, tras un paso por el Panetolikos.

Históricos del fútbol argentino en el Panathinaikos

La Bruja Juan Ramón Verón solo jugó 4 partidos con la camiseta del Panathinaikos entre 1972 y 1975, pero fue uno de los que abrió el camino de la larga lista de argentinos en el Panathinaikos.

Juan Ramón Rocha llegó desde Boca y jugó más de 150 encuentros en el club por que el también pasaron en distintas épocas dos ex River como Roque Alfaro y Juan José Borrelli.

Fernando Galetto, el Equi González, Luciano Figueroa, Sebastián Leto, Emanuel Insúa y el Comandante Andrés Chávez son otros de los viejos conocidos que pasaron por el club

