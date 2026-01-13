Subasta online de dos Peugeot 408 Sport: el precio base es de $6.375.000 cada uno

Bajo su modalidad de "subastas online", el Banco Ciudad llevará a cabo en febrero una nueva subasta en la que se destaca el remate de dos vehículos, modelo Peugeot 408 Sport, por un valor base de $6.375.000 cada uno. Para participar tenés que cumplir con una serie de requisitos.
En conjunto con Fabricaciones Militares (FM), la subasta online número 3799 del Banco Ciudad se llevará a cabo el martes 10 de febrero de 12 a 13.20 y se celebrará en modo electrónico en el sitio web subastas.bancociudad.com.ar.
En el mismo sitio del Banco Ciudad se aclara que los vehículos a subastar son usados y están funcionando; pero se presentan con deterioros generales, pequeñas averías propias del uso de las unidades.
Subasta del Banco Ciudad: se rematan 2 Peugeot 408 Sport
El detalle de los lotes indican que el Banco Ciudad subastará 2 vehículos de la marca Peugeot modelo 408 Sport. La subasta en modo electrónico se tipo Sedán 4 puertas, modelo año 2014.
Para participar de la presente subasta, los interesados deberán iniciar sesión para suscribirse, como personas físicas o jurídicas, en el portal: https://subastas.bancociudad.com.ar. No se realizan envíos.
La exhibición presencial se realizará los días 2 y 3 de febrero de 2026, de 10 A 15, en Av. Cabildo 65, C.A.B.A. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Información importante para la subasta online del Ford Focus
- Los interesados deben registrarse en https://subastas.bancociudad.com.ar y constituir una garantía según lo estipulado en Articulo 1 de condiciones de venta.
- Depósito en garantía: $637.500.
- Se venden en el estado que se encuentran y exhiben con deterioros generales, pequeñas averías propias del uso de la unidad.
- Dominio OBI763 con 293.627 KM.
- Dominio OBI758 con 225.766 KM.