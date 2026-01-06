Bajo su modalidad de "subastas online", el Banco Ciudad llevará a cabo en febrero una nueva subasta en la que se destaca el remate de 52 consolas PlayStation 5, por un valor base de $220.410, $237.000 y $355.500. Para participar tenés que cumplir con una serie de requisitos.
Subasta online por 52 PlayStation 5: como participar por las consolas con precios bases de hasta $355.500
El Banco Ciudad realizará una nueva subasta online por 52 consolas PlayStation 5 que tienen un valor base de hasta $355.000. Cómo participar y bajo qué condiciones
En conjunto con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la subasta online número 3798 del Banco Ciudad se llevará a cabo el jueves 5 de febrero de 11 a 19.40 y se celebrará en modo electrónico en el sitio web subastas.bancociudad.com.ar.
El funcionamiento de las consolas PlayStation está sin controlar, es mercadería nueva con caja y se venden en el estado en que se encuentran y exhiben.
Subasta del Banco Ciudad: se rematan 52 consolas de PlayStation 5
El detalle de los lotes indican que el Banco Ciudad rematan en total 52 consolas PlayStation 5 con precios base de $220.410, $237.000 y $355.500. La subasta en modo electrónico se llevará a cabo el jueves 5 de febrero de 11 a 19.40 y no se realizan envíos. En el mismo sitio se aclara que todos los lotes tributan IVA alícuota del 21%
Para participar de la presente subasta, los interesados deberán iniciar sesión para suscribirse, como personas físicas o jurídicas, en el portal: https://subastas.bancociudad.com.ar.
Las 52 consolas PlayStation 5 se encuentran ubicados en Pringles 552, ciudad de Formosa. La exhibición presencial se llevará a cabo los días 26 y 27 de enero del 2026 de 9 a 12 en el domicilio indicado. Los contactos para la exhibición y entrega son: Chaparro Fiorella Abigail ([email protected]) Iznardo Fabian Alejandro ([email protected]).
Los participantes deberán constituir una garantía según lo estipulado en Articulo 1° de las Condiciones de Venta (descargar).
Observaciones importantes para la subasta online de las 52 PlayStation 5
- En todos los casos, los compradores dispondrán de la instancia de entrega para efectuar la revisión de las mercaderías. Esta será la única instancia en la que podrán desistir del retiro e iniciar la solicitud de devolución correspondiente
- Suscriptas las actas de entrega de conformidad y una vez retiradas las mercaderías del depósito, no se admitirán reclamos