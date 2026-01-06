Subasta online por 52 PlayStation 5: como participar por las consolas con precios bases de hasta $355.500

Subasta-online-Banco-Ciudad-PlayStation5 El Banco Ciudad subasta una gran variedad de bienes, que pueden incluir inmuebles (casas, departamentos), vehículos (autos y camionetas) y mercaderías en general.

Subasta del Banco Ciudad: se rematan 52 consolas de PlayStation 5

El detalle de los lotes indican que el Banco Ciudad rematan en total 52 consolas PlayStation 5 con precios base de $220.410, $237.000 y $355.500. La subasta en modo electrónico se llevará a cabo el jueves 5 de febrero de 11 a 19.40 y no se realizan envíos. En el mismo sitio se aclara que todos los lotes tributan IVA alícuota del 21%

Para participar de la presente subasta, los interesados deberán iniciar sesión para suscribirse, como personas físicas o jurídicas, en el portal: https://subastas.bancociudad.com.ar.

Subasta-online-Banco-Ciudad-PlayStation5- El Banco Ciudad en conjunto con ARCA subastan 52 consolas PlayStation 5 el jueves 5 de febrero de 2026

Las 52 consolas PlayStation 5 se encuentran ubicados en Pringles 552, ciudad de Formosa. La exhibición presencial se llevará a cabo los días 26 y 27 de enero del 2026 de 9 a 12 en el domicilio indicado. Los contactos para la exhibición y entrega son: Chaparro Fiorella Abigail ([email protected]) Iznardo Fabian Alejandro ([email protected]).

Los participantes deberán constituir una garantía según lo estipulado en Articulo 1° de las Condiciones de Venta (descargar).

Observaciones importantes para la subasta online de las 52 PlayStation 5