Lámpara de sal: cómo activar su presencia para que los beneficios que transmite hagan efecto en tu casa

Lo cierto es que los adornos siempre cumplen una función aunque no se haya comprado con esa intención y para que su efecto abundante y significado sean notorios, la forma de activarlos lo es todo.

lampara de sal en casa (1) La sal, por naturaleza esotérica, absorbe y neutraliza las frecuencias densas dentro del hogar. Foto Canva

En este sentido, para que las lámparas de sal del Himalaya liberen sus beneficios al ambiente de tu hogar, se recomienda mantener la lámpara encendida con frecuencia, ya que el calor es lo que en verdad activa su trabajo energético.

Luego, límpiala en seco, sin agua, porque el líquido altera su estructura y debilida su función. Es importante acompáñarla siempre con una intención clara, pues tu enfoque dirige su acción y potencia su propósito. Por último, colócala en un lugar de la casa donde pases la mayor parte del tiempo. Su precencia es más efectiva donde tu energía se concentra.

Beneficios de tener una lámpara de sal

lampara de sal en casa (2) Es necesario activar la lámpara de sal para que absorba la densidad ambiental, favorezca un ambiente ligero, abundante y armónico y que promueva el buen descanso y bienestar. Foto Clarín