Las lámparas de sal del Himalaya están elaboradas con sal milenaria, de cristales de sal variados en colores como blanco, naranja o violeta. Son una decoración particular que embellece cualquier espacio y lo llena de tranquilidad, por eso, estas lámparas cargan consigo la particularidad de ser responsables de muchos beneficios. Entre ellos:

Emiten iones negativas, pero saludables cuando se calientan.

Purifican espacios, objetos, el medio ambiente y el cuerpo.

La sal tiene propiedades que extraen y absorben las energías negativas y permiten intercambiarlas con energía positiva donde más se necesite.

La sal es un remedio antiguo para liberar la energía estancada.

Tienen efectos relajantes.

Garantiza un ambiente tranquilo, sereno, armónico y embellecido.

Potencia la sensación de bienestar y prosperidad.

lampara de sal ubicada en habitacion Su luz cálida y relajante aporta un simbolismo energético y beneficios en la abundancia de casa. Foto Maras Gourmet

Lámpara de sal: en qué parte de la casa debe colocarse para la buena abundancia, según el feng shui

Todos los elementos decorativos que tengas dentro de tu casa pueden tener un objetivo en particular. La lámpara de sal, por ejemplo, tiene beneficios, pero su presencia va mucho más allá de lo que todos creen. Su potencial energético debe aprovecharse usándolo en los lugares que la abundancia lo requiera, así que te contamos cuáles son.

Lo cierto es que los adornos siempre cumplen una función aunque no se haya comprado con esa intención y para que su efecto y significado sean notorios, la ubicación es todo. No es ubicarla en cualquier lugar porque sí, sino más bien el feng shui aconseja que sea donde sus propiedades surjan efecto y estén en equilibrio con tu casa.

Uno de los puntos estratégicos de la lámpara de sal es, primero, en la esquina sudeste de casa, ya que para el feng shui se vincula con la abundancia económica y el crecimiento personal. Si buscas armonía, la sala de estar es el ambiente ideal por su ambiente cálido.

El recibidor o entrada principal a la casa es un lugar fundamental porque permite esperar, recibir y que entren las energías positivas. Por último, ubicarla en la habitación donde cada persona duerme promueve la calma y el descanso.