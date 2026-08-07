Se incendió una casa en Guaymallén y las pérdidas fueron totales

Según la primera información policial, las llamas afectaron una casa ubicada en la localidad de Villa Nueva. El siniestro ocurrió concretamente en la intersección de calles Talcahuano y Charcas.

Así quedó el interior de la casa donde ocurrió el incendio.

Las llamas afectaron la casa que consta de 7 ambientes y generó daños en la totalidad del domicilio. Afortunadamente, los habitantes pudieron escapar a tiempo y no sufrieron lesiones.