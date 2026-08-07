Un incendio ocurrido durante la madrugada de este viernes registró graves consecuencias materiales en una propiedad ubicada en Guaymallén.
Sin lesionados
Se incendió una casa en Guaymallén y las pérdidas fueron totales
El incendio se registró en una propiedad ubicada en VIlla Nueva por causas que aún no se determinaron
Según la primera información policial, las llamas afectaron una casa ubicada en la localidad de Villa Nueva. El siniestro ocurrió concretamente en la intersección de calles Talcahuano y Charcas.
Las llamas afectaron la casa que consta de 7 ambientes y generó daños en la totalidad del domicilio. Afortunadamente, los habitantes pudieron escapar a tiempo y no sufrieron lesiones.
Hasta el momento no se pudo determinar las causas que generaron el incendio. En el lugar trabajo personal de Bomberos Voluntarios de Guaymallén y Defensa Civil.
En pocas palabras
- Incendio total: una casa en Guaymallén sufrió pérdidas completas por un incendio.
- Sin heridos: los ocupantes lograron escapar a tiempo, sin sufrir lesiones.
- Causas desconocidas: las causas del siniestro ocurrido en Villa Nueva aún no fueron determinadas.
Resumen generado por Thinkindot AI