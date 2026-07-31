Un incendio dejó a dos mujeres y a sus dos bebés atrapados: fueron rescatados por la Policía y Bomberos

El pitbull que impidió la salida de las mujeres por la planta baja del inmueble, según contaron familiares. Foto: gentileza Bomberos

Asistencia médica en el lugar y estado de las víctimas

Inmediatamente, recibieron atención inmediata. Profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistieron a las familias en una ambulancia desplazada hasta el domicilio.

Según informaron fuentes médicas y policiales, las víctimas quedaron fuera de peligro. Solo una de las mujeres mayores de edad presentó quemaduras de carácter leve en uno de sus brazos, por lo que recibió curaciones sin requerir, en primera instancia, traslado de urgencia a un centro asistencial.

Gran despliegue de Bomberos y de la Policía de Mendoza por el siniestro en una casa del barrio La Favorita, en la Ciudad de Mendoza. Foto: gentileza Bomberos

Peritajes en la vivienda

La presencia de las dotaciones de bomberos y de los móviles policiales generó movimiento en la zona, donde varios vecinos se agruparon al advertir el humo y el despliegue del personal de seguridad en una jornada sin actividad escolar debido al viento Zonda.

Hasta el momento, las autoridades no confirmaron el origen del fuego pero se hablaba de que podía haber sido un desperfecto en un calefón eléctrico. Personal de Peritos de Bomberos trabaja en el inmueble para determinar las causas que desencadenaron el incendio, mientras se instruyen las actuaciones correspondientes en la comisaría de jurisdicción.