Un operativo de emergencia se desplegó este viernes al mediodía en el barrio La Favorita, de la Ciudad de Mendoza, luego de que se declarara un incendio en el interior de una vivienda habitada por dos mujeres y sus dos hijitos, un bebé de 6 meses y otro de 2 años. Una de las mamás sufrió quemaduras en uno de sus brazos.
Un incendio dejó a dos mujeres y a sus dos bebés atrapados: fueron rescatados por la Policía y Bomberos
El incendio se produjo en una vivienda de la Ciudad de Mendoza. Personal policial y dotaciones de bomberos lograron extraer a las cuatro personas de la casa
Ante la alerta al 911, arribaron al lugar efectivos de la Policía de Mendoza y personal de Bomberos. Los uniformados ingresaron al inmueble afectado por las llamas y el humo para evacuar a la familia antes de que el fuego se propagara al resto de la estructura.
Las madres con sus pequeños fueron rescatadas a través de una escalera que fue colocada en el balcón de la vivienda. En la parte baja había un pitbull que les impidió descender por ese lugar, según contaron familiares. De hecho debieron arrojarle gas pimienta para tranquilizarlo, contó el periodista Matías Pascualetti para Radio Nihuil.
Asistencia médica en el lugar y estado de las víctimas
Inmediatamente, recibieron atención inmediata. Profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistieron a las familias en una ambulancia desplazada hasta el domicilio.
Según informaron fuentes médicas y policiales, las víctimas quedaron fuera de peligro. Solo una de las mujeres mayores de edad presentó quemaduras de carácter leve en uno de sus brazos, por lo que recibió curaciones sin requerir, en primera instancia, traslado de urgencia a un centro asistencial.
Peritajes en la vivienda
La presencia de las dotaciones de bomberos y de los móviles policiales generó movimiento en la zona, donde varios vecinos se agruparon al advertir el humo y el despliegue del personal de seguridad en una jornada sin actividad escolar debido al viento Zonda.
Hasta el momento, las autoridades no confirmaron el origen del fuego pero se hablaba de que podía haber sido un desperfecto en un calefón eléctrico. Personal de Peritos de Bomberos trabaja en el inmueble para determinar las causas que desencadenaron el incendio, mientras se instruyen las actuaciones correspondientes en la comisaría de jurisdicción.