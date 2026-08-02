Una explosión provocó un incendio y dejó pérdidas totales en un asentamiento de Ciudad

Explosión y pérdidas totales

Según informaron fuentes policiales, un llamado al 911 alertó sobre un siniestro de gran magnitud con un elevado riesgo de propagación hacia las viviendas linderas. Ante esta situación, efectivos de la Comisaría 59 de Ciudad y personal de Bomberos acudieron de urgencia al lugar para desplegar el operativo de contención.

Personal de Bomberos y la Policía trabajaron en el asentamiento Difunta Correa para apagar el fuego y enfriar la zona. Imagen ilustrativa

El propietario del inmueble, un joven de 29 años, relató a las autoridades que se había retirado por unos minutos para realizar unas compras. Al regresar, escuchó una fuerte explosión proveniente del interior de un artefacto y, en cuestión de segundos, las llamas comenzaron a propagarse por toda la estructura.