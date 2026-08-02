Un violento incendio consumió por completo una vivienda durante la noche del sábado en Ciudad. El hecho ocurrió cerca de las 22 en el asentamiento Difunta Correa, donde afortunadamente no se registraron personas lesionadas tras la rápida intervención de los equipos de rescate.
Una explosión provocó un incendio y dejó pérdidas totales en un asentamiento de Ciudad
Un joven de 29 años regresó a su vivienda en Ciudad y escuchó el estallido de un artefacto. Las llamas consumieron por completo la estructura, pero no hubo heridos
Explosión y pérdidas totales
Según informaron fuentes policiales, un llamado al 911 alertó sobre un siniestro de gran magnitud con un elevado riesgo de propagación hacia las viviendas linderas. Ante esta situación, efectivos de la Comisaría 59 de Ciudad y personal de Bomberos acudieron de urgencia al lugar para desplegar el operativo de contención.
El propietario del inmueble, un joven de 29 años, relató a las autoridades que se había retirado por unos minutos para realizar unas compras. Al regresar, escuchó una fuerte explosión proveniente del interior de un artefacto y, en cuestión de segundos, las llamas comenzaron a propagarse por toda la estructura.
Operativo de sofocación y peritajes
Los bomberos trabajaron intensamente en el lugar hasta lograr sofocar el fuego y realizar las correspondientes tareas de enfriamiento para evitar rebrotes. Pese al esfuerzo de los bomberos, la casa de tres ambientes sufrió pérdidas materiales totales.
Personal policial constató que no se registraron heridos a raíz del siniestro. La investigación para determinar las causas exactas del hecho quedó a cargo de la Oficina Fiscal correspondiente.
En pocas palabras
- Incendio total: una vivienda en Ciudad de Mendoza quedó completamente destruida por un incendio.
- Causa: el fuego se inició tras una aparente explosión proveniente de un artefacto.
- Sin heridos: afortunadamente, no se registraron personas lesionadas durante el siniestro.