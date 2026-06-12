Las monedas de la región de América Latina atraviesan un período de protagonismo poco habitual en los mercados internacionales. Mientras las principales economías del mundo enfrentan desafíos relacionados con el crecimiento, la inflación y las tensiones geopolíticas, varias divisas latinoamericanas han logrado destacar.
La moneda más fuerte de América Latina en 2026: nació hace veinte años para derrotar la hiperinflación
Los inversionistas muestran un renovado interés en la región latinoamericana, impulsado por las exportaciones y la fortaleza de sus monedas frente a la debilidad del dólar.
El interés de los inversionistas por los activos de la región, la fortaleza de las exportaciones de materias primas y la debilidad del dólar durante parte del año han contribuido a este fenómeno que ha puesto nuevamente a América Latina en el radar financiero global.
La moneda más fuerte de América Latina en 2026: nació hace veinte años para derrotar la hiperinflación
De acuerdo con Bloomberg Línea, el real brasileño se posicionó como la moneda de América Latina más fuerte entre los mercados emergentes en 2026. La divisa ha sido impulsada por una combinación de factores que incluyen elevadas tasas de interés, un sólido sector exportador y el atractivo de Brasil para los flujos internacionales de capital.
El país de América Latina es uno de los mayores productores mundiales de soja, café, azúcar, carne y mineral de hierro, sectores que continúan generando importantes ingresos en divisas y fortaleciendo la confianza de los mercados. Sin embargo, el liderazgo del real no es el único dato relevante del ranking. Bloomberg Línea también destacó el desempeño del peso argentino y del peso colombiano, dos monedas que han mostrado una evolución positiva dentro del grupo de mercados emergentes.
El nacimiento de la moneda más fuerte de América Latina
El comportamiento de estas tres monedas refleja que la región ha ganado relevancia en un momento en el que los inversionistas buscan alternativas fuera de los mercados tradicionales. Aunque los desafíos económicos siguen presentes, el desempeño de estas divisas demuestra que América Latina continúa siendo una pieza importante dentro del mapa financiero global.
En cuanto a la historia del real es especialmente llamativa porque nació en medio de una de las mayores crisis económicas del país. En 1994, el Gobierno de Brasil lanzó el Plan Real para combatir una inflación que durante años había deteriorado el poder adquisitivo de la población.
La estrategia logró estabilizar los precios y sentó las bases para la creación de una moneda que, más de tres décadas después, sigue siendo una referencia en América Latina. Lo que comenzó como una herramienta para recuperar la estabilidad económica terminó convirtiéndose en una de las divisas emergentes más observadas por analistas e inversionistas de todo el mundo.