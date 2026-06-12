La moneda más fuerte de América Latina en 2026: nació hace veinte años para derrotar la hiperinflación

El país de América Latina es uno de los mayores productores mundiales de soja, café, azúcar, carne y mineral de hierro, sectores que continúan generando importantes ingresos en divisas y fortaleciendo la confianza de los mercados. Sin embargo, el liderazgo del real no es el único dato relevante del ranking. Bloomberg Línea también destacó el desempeño del peso argentino y del peso colombiano, dos monedas que han mostrado una evolución positiva dentro del grupo de mercados emergentes.

Monedas América Latina (2)

El nacimiento de la moneda más fuerte de América Latina

El comportamiento de estas tres monedas refleja que la región ha ganado relevancia en un momento en el que los inversionistas buscan alternativas fuera de los mercados tradicionales. Aunque los desafíos económicos siguen presentes, el desempeño de estas divisas demuestra que América Latina continúa siendo una pieza importante dentro del mapa financiero global.

En cuanto a la historia del real es especialmente llamativa porque nació en medio de una de las mayores crisis económicas del país. En 1994, el Gobierno de Brasil lanzó el Plan Real para combatir una inflación que durante años había deteriorado el poder adquisitivo de la población.

La estrategia logró estabilizar los precios y sentó las bases para la creación de una moneda que, más de tres décadas después, sigue siendo una referencia en América Latina. Lo que comenzó como una herramienta para recuperar la estabilidad económica terminó convirtiéndose en una de las divisas emergentes más observadas por analistas e inversionistas de todo el mundo.