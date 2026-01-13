Esta es la única provincia en alerta por la llegada de fuertes vientos

Alerta por fuertes vientos

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes vientos a la provincia de Santa Cruz. El área será afectada por vientos fuertes del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h, pudiendo ser superadas de manera local.

mapa_alertas - 2026-01-13T080621.555 Esta es la provincia en alerta por fuertes vientos.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la alertas amarillas significan posibles fenómenos con capacidad de daño. Lo que puede significar la interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento monitoreado podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.