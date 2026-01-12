Alerta por ola de temperaturas extremas afecta a cuatro provincias

Alerta por temperaturas altas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de temperaturas elevadas a las provincias de Neuquén, La Pampa, Buenos Aires y Chubut.

mapa_temp_extremas (24) Estas son las provincias en alerta.

Un evento de temperaturas extremas es un período en el que se espera que se registren valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas. Luego de realizar una serie de estudios interdisciplinarios en Argentina, se encontró que había ciertos valores umbrales de temperaturas a partir de los cuales aumentaba la morbilidad y la mortalidad de las personas.