Alerta por fuertes tormentas: estas son las provincias afectadas

Alerta por fuertes tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla a las provincias de Mendoza, San Luis y La Pampa. El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas y abundante caída de agua en cortos períodos.

Estas son las provincias en alerta.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, las alertas amarillas significan posibles fenómenos con capacidad de daño. Lo que puede significar la interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento monitoreado podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.