Mendoza en alerta por alto riesgo de incendios forestales en el sur provincial

incendio mendoza Estas son las zonas que se encuentran con alto riesgo.

Según la clasificación de peligro, cuando los valores son altos o muy altos, los combustibles vegetales se encuentran suficientemente secos como para sostener la ignición y combustión de forma sostenida.

En estas condiciones críticas, pueden ocurrir coronamientos y fuegos de copa intermitentes en bosques, mientras que el control del fuego se torna gradualmente más dificultoso, pudiendo considerarse la situación como potencialmente explosiva o extremadamente crítica.

Recomendaciones y medidas preventivas

Las autoridades hacen un llamado a la población para extremar las precauciones y evitar cualquier actividad que implique el uso del fuego en zonas rurales y áreas naturales del sur provincial. Se recomienda no realizar quemas de pastizales, no arrojar colillas de cigarrillos en rutas y caminos, y reportar inmediatamente cualquier columna de humo o foco ígneo a los números de emergencia.

fuego Tomá las medidas necesarias para cuidarte.

Es fundamental destacar que el índice FWI no considera factores como la cobertura de la superficie, la carga de combustible existente ni la topografía del terreno, por lo que el peligro real puede ser aún mayor en determinadas zonas. El SMN calcula este indicador basándose en datos de estaciones meteorológicas y variables pronosticadas por modelos globales a 24, 48 y 72 horas.

Las condiciones de alerta permanecerán vigentes mientras persistan los factores meteorológicos adversos. La colaboración ciudadana resulta esencial para prevenir incendios forestales que podrían causar graves daños ambientales, económicos y poner en riesgo vidas humanas en la región sur de Mendoza.