Mendoza en alerta por alto riesgo de incendios forestales en el sur provincial

El sur de la provincia de Mendoza se encuentra bajo alerta por peligro de incendios forestales, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a través de su sistema de monitoreo basado en el índice FWI (Fire Weather Index). A continuación te contaremos todos los detalles
Condiciones críticas en el sur mendocino
Las condiciones meteorológicas actuales en el sur de Mendoza presentan un escenario preocupante para las autoridades de Defensa Civil y los organismos de prevención de incendios.
Los niveles elevados del índice FWI indican que cualquier foco que se inicie podría constituir un serio problema de control, especialmente si no se atiende de manera inmediata durante su etapa inicial de desarrollo.
Según la clasificación de peligro, cuando los valores son altos o muy altos, los combustibles vegetales se encuentran suficientemente secos como para sostener la ignición y combustión de forma sostenida.
En estas condiciones críticas, pueden ocurrir coronamientos y fuegos de copa intermitentes en bosques, mientras que el control del fuego se torna gradualmente más dificultoso, pudiendo considerarse la situación como potencialmente explosiva o extremadamente crítica.
Recomendaciones y medidas preventivas
Las autoridades hacen un llamado a la población para extremar las precauciones y evitar cualquier actividad que implique el uso del fuego en zonas rurales y áreas naturales del sur provincial. Se recomienda no realizar quemas de pastizales, no arrojar colillas de cigarrillos en rutas y caminos, y reportar inmediatamente cualquier columna de humo o foco ígneo a los números de emergencia.
Es fundamental destacar que el índice FWI no considera factores como la cobertura de la superficie, la carga de combustible existente ni la topografía del terreno, por lo que el peligro real puede ser aún mayor en determinadas zonas. El SMN calcula este indicador basándose en datos de estaciones meteorológicas y variables pronosticadas por modelos globales a 24, 48 y 72 horas.
Las condiciones de alerta permanecerán vigentes mientras persistan los factores meteorológicos adversos. La colaboración ciudadana resulta esencial para prevenir incendios forestales que podrían causar graves daños ambientales, económicos y poner en riesgo vidas humanas en la región sur de Mendoza.