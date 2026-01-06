Alerta temperaturas extremas peligrosas para la salud

Alerta por temperaturas extremas

Un evento de temperaturas extremas es un período en el que se espera que se registren valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas. Luego de realizar una serie de estudios interdisciplinarios en Argentina, se encontró que había ciertos valores umbrales de temperaturas a partir de los cuales aumentaba la morbilidad y la mortalidad de las personas.

mapa_temp_extremas (17) Estas son las provincias en alerta por temperaturas extremas.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de temperaturas extremadamente altas en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut. En estas provincias se esperan máximas de hasta 35 °C.