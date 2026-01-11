La muerte de una mujer de 74 años en Las Heras terminó con una pareja implicada en el hecho que la Policía descubrió en la vivienda de la occisa, en medio de drogas y alcohol.
Aprehendieron a 2 personas por la muerte de una mujer de 74 años en Las Heras
No se sabía nada de la mujer desde hace más de un mes. Los sospechosos de la muerte consumían drogas y alcohol en su casa, mientras el cadáver yacía en la cama
Todo se develó cerca del mediodía de este domingo tras la llamada al 911 de una vecina de la víctima, identificada como Silvia Susana Rodríguez, quien vivía sola en su casa de Barrio Cerro de La Capilla, en Las Heras.
Al arribar personal de la Policía al lugar se encontraron con un sujeto de 35 años y su pareja de 37, ambos bajo los efectos del alcohol y los estupefacientes, que en un principio negaron que Rodríguez estuviera en casa.
Finalmente, los agentes actuantes descubrieron el cadáver de la mujer tendida en su cuarto y cubierto con una sábana. Acto seguido, aprehendieron al sospechoso, de un frondoso prontuario entre homicidio y robos, junto a la mujer que lo acompañaba.
Noticia en desarrollo