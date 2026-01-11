Aprehendieron a 2 personas por la muerte de una mujer de 74 años en Las Heras

Todo se develó cerca del mediodía de este domingo tras la llamada al 911 de una vecina de la víctima, identificada como Silvia Susana Rodríguez, quien vivía sola en su casa de Barrio Cerro de La Capilla, en Las Heras.

Al arribar personal de la Policía al lugar se encontraron con un sujeto de 35 años y su pareja de 37, ambos bajo los efectos del alcohol y los estupefacientes, que en un principio negaron que Rodríguez estuviera en casa.