Encontraron el cuerpo de una persona ahogada en la zona del dique Cipolletti

Personal de Bomberos de Luján recibió el aviso sobre el cuerpo que fue encontrado en una compuerta de la Central San Martín.

Dique Cipolletti.jpg Bomberos trabajan en el hallazgo del cuerpo de una persona en el dique Cipolletti. Creen que se trata de un hombre que se había ahogado en diciembre. Imagen ilustrativa.

Si bien la persona todavía no fue identificada, creen que se podría tratar de un hombre de 50 años que el 19 de diciembre pasado se habría metido a nadar y no lo volvieron a ver.