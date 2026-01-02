El cuerpo de un hombre fue encontrado en el dique Cipolletti, en Luján, en la mañana de este viernes. Creen que se trata de una persona que se había ahogado el 19 de diciembre y era buscado por la zona de Potrerillos.
Hallazgo
Encontraron el cuerpo de una persona ahogada en la zona del dique Cipolletti
Investigan si se trata de un hombre ahogado el 19 de diciembre. El cuerpo fue encontrado en una compuerta de la Central San Martín, en Luján
Personal de Bomberos de Luján recibió el aviso sobre el cuerpo que fue encontrado en una compuerta de la Central San Martín.
Si bien la persona todavía no fue identificada, creen que se podría tratar de un hombre de 50 años que el 19 de diciembre pasado se habría metido a nadar y no lo volvieron a ver.
Los especialistas comenzaron la búsqueda del ahogado ese día con resultados negativos y esperaban abrir las compuertas del dique Potrerillos para tratar de hallar el cuerpo.
Noticia en desarrollo. Ampliaremos.