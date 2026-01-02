Canadá pone la mira en un país de América Latina desplaznado a China: es su principal socio en minería

Decenas de empresas canadienses operan hoy en Perú, participando en proyectos de cobre, oro, plata y zinc, minerales esenciales tanto para la economía tradicional como para las nuevas tecnologías vinculadas a la electrificación y la transición verde. La presencia canadiense no es marginal, representa una parte significativa de la cartera minera de este país de América Latina y concentra miles de millones de dólares en inversiones acumuladas.

Como es que Canadá se transformó en principal socio de este país de América Latina

Perú ofrece una combinación difícil de igualar. Esta nación de América Latina cuenta con una de las mayores reservas minerales del mundo, experiencia histórica en minería, y un ecosistema técnico que ha sabido dialogar con el capital extranjero. Para Canadá, cuya industria minera es una de las más desarrolladas y globalizadas del planeta, el país sudamericano funciona como un socio natural.

Lo que esto implica va más allá de las cifras. En términos económicos, la inversión de Canadá sostiene empleo, desarrollo regional e ingresos fiscales en zonas donde la minería es el principal motor productivo. En el plano geopolítico, refuerza la relación bilateral y posiciona a Perú como un actor relevante dentro del tablero global de los minerales estratégicos.

Desde una mirada de futuro, coloca al país de América Latina en el centro de debates clave: sostenibilidad, licencias sociales, estándares ambientales y minería responsable, temas en los que Canadá busca proyectar liderazgo.