Impresionante choque en la ruta: un auto atravesó el guardarrail

El rodado terminó impactando contra el guardarrail ubicado al costado de la calzada, estructura que quedó incrustada en el lateral derecho del vehículo, antes de que el auto finalizara su recorrido fuera de la cinta asfáltica.

En el interior del automóvil viajaba una sola persona, oriunda de la provincia de La Rioja, quien afortunadamente no sufrió lesiones, a pesar de la magnitud del impacto y de los importantes daños materiales que evidenció el rodado.

auto2 Accidente. Un auto atravesó un guardarrail pero no hubo heridos.

Tras el choque, efectivos policiales acudieron al lugar para ordenar el tránsito y realizar las actuaciones correspondientes.

Mientras tanto, los Bomberos Voluntarios de Aguilares llevaron adelante tareas preventivas, control de riesgos y seguridad vial, con el objetivo de evitar nuevos incidentes en la zona.

El episodio quedó bajo análisis para determinar con precisión las circunstancias que derivaron en la pérdida de control del vehículo, mientras que la circulación se normalizó una vez concluidos los trabajos de asistencia y prevención.

