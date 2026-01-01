Paco, el perro que murió en los festejos de Año Nuevo por los ruidos de la pirotecnia

El Año Nuevo del 2024 no fue el mejor para una familia de Trelew, que tuvo que sufrir la muerte de su perro producto de las explosiones de pirotecnia lanzada por los vecinos en plena celebración. Adoptado en 2017, "Paco" se convirtió en un miembro más del hogar.
Lejos de ser una celebración, este Año Nuevo se transformó en una verdadera pesadilla para la familia, tal y como pudo contar Romina Reyes, del grupo Rescatistas del Valle.
Paco, el perro de Trelew que no soportó los fuegos artificiales
Paco vivía perfectamente con su amiga humana, Erica Ferreyra, en su casa del barrio Güemes de Trelew. Dieron las 12 y comenzaron las explosiones de los fuegos artificiales.
Los festejos, que se prolongaron durante gran parte de la noche, tuvieron consecuencias graves. En esta oportunidad, la víctima fue su perro.
Sucedió que, en medio de las explosiones, a la mascota se le trabó la mandíbula, se mordió la lengua, y falleció de un paro cardiorrespiratorio por no poder respirar.
Hay chicos que vieron cómo perdía la vida", contó Reyes, en diálogo con medios locales. Lamentablemente, este caso no sirvió de precedente para que los perros puedan estar tranquilos en las fiestas años después.
Cómo evitar que tu perro se altere por la pirotecnia en Año Nuevo
Para evitar que tu perro se altere por la pirotecnia en Año Nuevo, debes crear un entorno seguro y aislado, y nunca sedarlo o medicarlo. Esto último es un error que muchos dueños cometen, y que lo único que hace es aumentar la sensación de miedo en el animal.
Lo ideal es proporcionarle a tu perro un espacio seguro y cómodo, donde el sienta que puede refugiarse. Por ejemplo, una habitación sin salidas al exterior o, en el caso de tenerlas, las puertas y ventanas deben estar cerradas.
Se recomienda sumar sus juguetes, agua fresca, comida y una cama o manta habitual para reforzar la sensación de seguridad en tu perro.