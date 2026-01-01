Paco, el perro que murió en los festejos de Año Nuevo por los ruidos de la pirotecnia

Los festejos, que se prolongaron durante gran parte de la noche, tuvieron consecuencias graves. En esta oportunidad, la víctima fue su perro.

Sucedió que, en medio de las explosiones, a la mascota se le trabó la mandíbula, se mordió la lengua, y falleció de un paro cardiorrespiratorio por no poder respirar.

perros cuidados pirotecnia (1).jpg Pese al caso de Paco, los perros siguen sufriendo por la pirotecnia en estas fiestas.

Hay chicos que vieron cómo perdía la vida", contó Reyes, en diálogo con medios locales. Lamentablemente, este caso no sirvió de precedente para que los perros puedan estar tranquilos en las fiestas años después.

Cómo evitar que tu perro se altere por la pirotecnia en Año Nuevo

Para evitar que tu perro se altere por la pirotecnia en Año Nuevo, debes crear un entorno seguro y aislado, y nunca sedarlo o medicarlo. Esto último es un error que muchos dueños cometen, y que lo único que hace es aumentar la sensación de miedo en el animal.

Lo ideal es proporcionarle a tu perro un espacio seguro y cómodo, donde el sienta que puede refugiarse. Por ejemplo, una habitación sin salidas al exterior o, en el caso de tenerlas, las puertas y ventanas deben estar cerradas.

Se recomienda sumar sus juguetes, agua fresca, comida y una cama o manta habitual para reforzar la sensación de seguridad en tu perro.