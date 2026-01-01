Video: un turista argentino fue estafado en Camboriú y cuando reclamó lo molieron a palazos

Según se observa en las imágenes, el conflicto comenzó cuando el hombre advirtió que los vendedores ambulantes le habían cobrado un monto muy superior al precio habitual por un “milho verde” (choclo).

De acuerdo a su relato, el valor real era de 30 reales, pero terminó pagando 150 reales más de 40 mil pesos argentinos, lo que motivó el reclamo.

Lejos de obtener una respuesta, la situación escaló en violencia. En el video se ve cómo una mujer y dos hombres, identificados como vendedores del lugar y vestidos con remeras del puesto, comenzaron a golpear al turista.

turista2 Turista agredido. Un turista argentino fue golpeado por vendedores ambulantes de una playa en Camboriú.

Uno de ellos incluso utilizó un palo para agredirlo, mientras el argentino intentaba cubrirse y esquivar los golpes.

En un momento, cuando el turista logra retroceder, otro vendedor aparece corriendo por detrás y le propina una patada voladora que lo derriba en la arena. La escena fue presenciada por otros veraneantes, que grabaron el ataque sin poder intervenir.

El episodio generó fuerte repercusión y encendió la alerta entre turistas argentinos que viajan a Brasil, ya que se trataría de una modalidad de estafa frecuente: el cobro excesivo a visitantes, seguido de intimidación o violencia cuando reclaman.

Según indicó el sitio Jornal Razão, la discusión comenzó cuando el argentino abonó 150 reales (unos 39.500 pesos argentinos) cuando en realidad el costo era de 30 reales.

Cuando fue a reclamar al puesto que atendía una familia, la discusión fue creciendo. Según declaró la hija de la dueña del local, el turista argentino fue quien la acusó de robo por haberle cobrado esa cifra.

“Me asusté cuando vino a recoger porque se metió en mi puesto de maíz y churro y me acusó de ser un ladrón. Así que conseguí que hablara con mi madre porque ella tiene la aplicación en su teléfono. Pero él la estaba maldiciendo y abofeteó a mi mamá. Ella se agachó, pero aun así, él se golpeó la cabeza”, escribió en un posteo de Instagram.

“No somos ladrones, solo nos defendemos”, replicó la hija de la familia agresora. Hasta el momento no se informó si el turista argentino, del que no trascendió su identidad, radicó la denuncia en la Policía.

Fuente: contextodetucuman.com