VIDEO: el nocaut demoledor del senegalés Touba Niang ante Agustín Chávez en la FAB

Niang despachó por nocaut técnico a Bazooka Chávez en el 5to round de una pelea pactada a 8 asaltos en la categoría welter y despertó la ovación del público al que se ganó desde su ingreso con la bandera argentina (está radicado en el paí) teñida en su cabello.

La pelea fue espectacular porque Chávez también derribó al africano, aunque los informes indican que terminó la pelea con una severa lesión en la mandíbula.