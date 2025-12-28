VIDEO: el nocaut demoledor del senegalés Touba Niang ante Agustín Chávez en la FAB

La última velada del año en la Federación Argentina de Boxeo (FAB) tuvo uno de los los mejores nocauts de la temporada y fue protagonizado por el senegalés Touba Niang ante Agustín Chávez.
La última velada del año en la Federación Argentina de Boxeo (FAB) tuvo uno de los los mejores nocauts de la temporada y fue protagonizado por el senegalés Touba Niang ante Agustín Chávez.
Niang despachó por nocaut técnico a Bazooka Chávez en el 5to round de una pelea pactada a 8 asaltos en la categoría welter y despertó la ovación del público al que se ganó desde su ingreso con la bandera argentina (está radicado en el paí) teñida en su cabello.
La pelea fue espectacular porque Chávez también derribó al africano, aunque los informes indican que terminó la pelea con una severa lesión en la mandíbula.
De 24 años e hincha de Boca, Touba Niang se consolida como una promesa del boxeo nacional con 8 peleas todas ganadas y alterna sus entrenamientos con su trabajo como vendedor en las calles de Quilmes.