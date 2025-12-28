Netflix tiene la película española de acción sin descanso

Benmayor habla de Xtremo como una película "de acción sin descanso", que abre la puerta a la creación de un "un sello español” de producciones de "acción".

Y es que la ficción española se mete de lleno en las artes marciales con Xtremo, demostrando así que las grandes escenas de acción también son su fuerte.

Además, lo hace con un reparto con caras más que conocidas y que llamarán la atención del público sea cual sea su edad, desde el más joven hasta el más adulto.

Netflix: de qué trata la película Xtremo

Dos años después de que su hermano Lucero (Óscar Jaenada) traicionara a la familia, matando a su padre e hijo y dejándolo casi muerto, Max (Teo García) está listo para ejecutar su venganza.

xtremo1 Gran acción. La película Xtremo es una de las cintas más vistas en Netflix.

Su plan, cuidadosamente planeado con la ayuda de María (Andrea Duro), se adelanta cuando los hombres de Lucero matan sin piedad a la familia de Leo (Óscar Casas), el chico adolescente que había tomado como protegido.

Sin nada que perder, Max se enfrenta uno a uno a los secuaces de Lucero hasta que finalmente llega a su blanco final.

Netflix: reparto de la película Xtremo

Andrea Duro

Óscar Jaenada

Óscar Casas

Tráiler de la película Xtremo

Dónde ver la película Xtremo, según la zona geográfica