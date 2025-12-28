Netflix la rompe con la película española de acción sin descanso que logró cautivar al público argentino y latinoamericano, se trata de Xtremo.
Netflix tiene la película española de acción sin descanso
Netflix la rompe con la película española de acción sin descanso que logró cautivar al público argentino y latinoamericano
La película trata la venganza de un sicario contra el asesino de su padre y su hijo. El autor de los crímenes, además, es un familiar más que conocido: su propio hermano.
El filme tiene a la capital catalana como escenario de los hechos. Durante el pasado mes de diciembre, se llevó a cabo un rodaje de siete semanas en la ciudad.
Benmayor habla de Xtremo como una película "de acción sin descanso", que abre la puerta a la creación de un "un sello español” de producciones de "acción".
Y es que la ficción española se mete de lleno en las artes marciales con Xtremo, demostrando así que las grandes escenas de acción también son su fuerte.
Además, lo hace con un reparto con caras más que conocidas y que llamarán la atención del público sea cual sea su edad, desde el más joven hasta el más adulto.
Netflix: de qué trata la película Xtremo
Dos años después de que su hermano Lucero (Óscar Jaenada) traicionara a la familia, matando a su padre e hijo y dejándolo casi muerto, Max (Teo García) está listo para ejecutar su venganza.
Su plan, cuidadosamente planeado con la ayuda de María (Andrea Duro), se adelanta cuando los hombres de Lucero matan sin piedad a la familia de Leo (Óscar Casas), el chico adolescente que había tomado como protegido.
Sin nada que perder, Max se enfrenta uno a uno a los secuaces de Lucero hasta que finalmente llega a su blanco final.
Netflix: reparto de la película Xtremo
- Andrea Duro
- Óscar Jaenada
- Óscar Casas
Tráiler de la película Xtremo
Dónde ver la película Xtremo, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Xtremo se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Xtremo se puede ver en Netflix.
- España: la película Xtremo se puede ver en Netflix.