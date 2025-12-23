Netflix rompe todos los récords con la película española de época

Sus investigaciones le llevarán a descubrir que el robo forma parte de un oscuro plan que podría cambiar el rumbo del país.

Netflix: de qué trata película La sombra de la ley

España, año 1921. En las calles de Madrid abundan los enfrentamientos entre matones y anarquistas, mientras que los negocios ilegales florecen a la sombra. En este ambiente de caos, se mueve el agente Aníbal Uriarte (Luis Tosar), que es enviado a Barcelona para encargarse de una misión: descubrir quién ha robado el cargamento de armas de un tren militar.

Durante su turbulenta investigación, Uriarte se cruzará con policías corruptos, obreros, anarquistas, además de con Sara (Michelle Jenner), obrera, anarquista y feminista con quien desarrolla un vínculo especial.

Netflix: reparto de la película La sombra de la ley

Luis Tosar

Michelle Jenner

Vicente Romero

Ernesto Alterio

Manolo Solo

Paco Tous

Jaime Llorente

Adriana Torrebejano

Fredi Leis

Pep Tosar

