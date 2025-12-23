Inicio Series y películas Netflix
Netflix rompe todos los récords con la película española de época

Netflix tiene las mejores producciones españolas y entre ellas se encuentra una película de época que rompe todos los récords

Pablo González
Por Pablo González [email protected]
Netflix tiene las mejores producciones españolas y entre ellas se encuentra una película de época que rompe todos los récords, se trata de la cinta La sombra de la ley.

Jaime Lorente y Michelle Jenner. Dos de los protagonistas de la película La sombra de la ley.

1921: España vive un momento agitado y caótico, con enfrentamientos entre gánsteres y anarquistas. En este ambiente tenso, el policía Aníbal Uriarte es enviado a Barcelona para esclarecer un importante robo de armas a un tren militar, y evitar que toda la ciudad se convierta en un polvorín

Aníbal tendrá que lidiar con sus compañeros corruptos, con mafiosos locales y con sus propios sentimientos al conocer a Sara, una joven luchadora y temperamental cuyo encuentro tendrá consecuencias inesperadas para ambos.

Sus investigaciones le llevarán a descubrir que el robo forma parte de un oscuro plan que podría cambiar el rumbo del país.

Netflix: de qué trata película La sombra de la ley

España, año 1921. En las calles de Madrid abundan los enfrentamientos entre matones y anarquistas, mientras que los negocios ilegales florecen a la sombra. En este ambiente de caos, se mueve el agente Aníbal Uriarte (Luis Tosar), que es enviado a Barcelona para encargarse de una misión: descubrir quién ha robado el cargamento de armas de un tren militar.

Gran elenco. Luis Tosar es otro de los grandes protagonistas de la película La sombra de la ley.

Durante su turbulenta investigación, Uriarte se cruzará con policías corruptos, obreros, anarquistas, además de con Sara (Michelle Jenner), obrera, anarquista y feminista con quien desarrolla un vínculo especial.

Netflix: reparto de la película La sombra de la ley

  • Luis Tosar
  • Michelle Jenner
  • Vicente Romero
  • Ernesto Alterio
  • Manolo Solo
  • Paco Tous
  • Jaime Llorente
  • Adriana Torrebejano
  • Fredi Leis
  • Pep Tosar

Tráiler de la película La sombra de la ley

Embed - La Sombra De La Ley: Tráiler En Español HD 1080P

Dónde ver la película La sombra de la ley, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película La sombra de la ley se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película La sombra de la ley se puede ver en Netflix.
  • España: la película La sombra de la ley se puede ver en Netflix.

