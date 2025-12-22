Netflix tiene los mejores estrenos de series y películas turcas, en el 2025 sacó la producción romántica más vista y aclamada por el público, se trata de Enamorados anónimos.
Netflix: esta es la romántica serie turca más vista del 2025
Enamorados anónimos logró cautivar a millones de espectadores en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los fenómenos más grandes del streaming global en 2025.
Esta producción turca, compuesta por 8 capítulos, fusiona romance, drama y comedia de una manera única, posicionándose rápidamente como una de las historias más emotivas y aclamadas del momento en Netflix.
Protagonizada por Halit Ergenç, reconocido por sus roles icónicos en Las mil y una noches y El Sultán, y Funda Eryigit, conocida por su actuación en Karadayi, esta serie tiene todos los ingredientes para enamorar a los fanáticos del romance y el drama.
Netflix: de qué se trata la serie Enamorados anónimos
La trama de la serie turca Enamorados anónimos sigue a Cem, un hombre marcado por un doloroso pasado que dirige el peculiar Hospital del Amor.
Después de un evento traumático en su infancia, Cem perdió la fe en el amor y se cerró emocionalmente. Todo cambia cuando conoce a Hazal, una mujer idealista y romántica que cree en el poder transformador del amor, incluso en un mundo lleno de desilusiones.
El contraste entre Cem, un hombre cínico, y Hazal, una soñadora empedernida, se convierte en el corazón de la trama. A lo largo de los episodios, ambos personajes emprenden un viaje emocional que desafía sus creencias y pone a prueba su visión sobre el amor, el perdón, la confianza y las segundas oportunidades.
Netflix: elenco de la serie Enamorados anónimos
- Halit Ergenç
- Funda Eryigit
- Riza Kocaoglu
- Ceren Benderlioglu
- Zerrin Nisanci
- Selçuk Borak
- Seda Akman
- Idil Firat
- Beril Kayar
Trailer de la serie Enamorados anónimos
Dónde ver la serie Enamorados anónimos, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Enamorados anónimos se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Enamorados anónimos se puede ver en Netflix.
- España: la serie Enamorados anónimos se puede ver en Netflix.