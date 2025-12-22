Netflix: esta es la romántica serie turca más vista del 2025

Protagonizada por Halit Ergenç, reconocido por sus roles icónicos en Las mil y una noches y El Sultán, y Funda Eryigit, conocida por su actuación en Karadayi, esta serie tiene todos los ingredientes para enamorar a los fanáticos del romance y el drama.

Netflix: de qué se trata la serie Enamorados anónimos

La trama de la serie turca Enamorados anónimos sigue a Cem, un hombre marcado por un doloroso pasado que dirige el peculiar Hospital del Amor.

enamorados1 La mejor del año. La serie turca Enamorados anónimos es la mas vista del 2025.

Después de un evento traumático en su infancia, Cem perdió la fe en el amor y se cerró emocionalmente. Todo cambia cuando conoce a Hazal, una mujer idealista y romántica que cree en el poder transformador del amor, incluso en un mundo lleno de desilusiones.

El contraste entre Cem, un hombre cínico, y Hazal, una soñadora empedernida, se convierte en el corazón de la trama. A lo largo de los episodios, ambos personajes emprenden un viaje emocional que desafía sus creencias y pone a prueba su visión sobre el amor, el perdón, la confianza y las segundas oportunidades.

Netflix: elenco de la serie Enamorados anónimos

Halit Ergenç

Funda Eryigit

Riza Kocaoglu

Ceren Benderlioglu

Zerrin Nisanci

Selçuk Borak

Seda Akman

Idil Firat

Beril Kayar

Trailer de la serie Enamorados anónimos

Dónde ver la serie Enamorados anónimos, según la zona geográfica