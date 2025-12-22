Inicio Series y películas Netflix
Streaming

Netflix: esta es la romántica serie turca más vista del 2025

Netflix tiene los mejores estrenos de series y películas turcas, en el 2025 sacó la producción romántica más vista y aclamada por el público

Pablo González
Por Pablo González [email protected]
Funda Eryigit. La gran actriz turca es la protagonista de Enamorados anónimos. 

Funda Eryigit. La gran actriz turca es la protagonista de Enamorados anónimos. 

Netflix tiene los mejores estrenos de series y películas turcas, en el 2025 sacó la producción romántica más vista y aclamada por el público, se trata de Enamorados anónimos.

enamorados
Halit Ergen&ccedil; y Funda Eryigit. Los protagonistas de la serie turca m&aacute;s vista del 2025 Enamorados an&oacute;nimos.&nbsp;

Halit Ergenç y Funda Eryigit. Los protagonistas de la serie turca más vista del 2025 Enamorados anónimos.

Enamorados anónimos logró cautivar a millones de espectadores en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los fenómenos más grandes del streaming global en 2025.

Esta producción turca, compuesta por 8 capítulos, fusiona romance, drama y comedia de una manera única, posicionándose rápidamente como una de las historias más emotivas y aclamadas del momento en Netflix.

Protagonizada por Halit Ergenç, reconocido por sus roles icónicos en Las mil y una noches y El Sultán, y Funda Eryigit, conocida por su actuación en Karadayi, esta serie tiene todos los ingredientes para enamorar a los fanáticos del romance y el drama.

Netflix: de qué se trata la serie Enamorados anónimos

La trama de la serie turca Enamorados anónimos sigue a Cem, un hombre marcado por un doloroso pasado que dirige el peculiar Hospital del Amor.

enamorados1
La mejor del a&ntilde;o. La serie turca Enamorados an&oacute;nimos es la mas vista del 2025.

La mejor del año. La serie turca Enamorados anónimos es la mas vista del 2025.

Después de un evento traumático en su infancia, Cem perdió la fe en el amor y se cerró emocionalmente. Todo cambia cuando conoce a Hazal, una mujer idealista y romántica que cree en el poder transformador del amor, incluso en un mundo lleno de desilusiones.

El contraste entre Cem, un hombre cínico, y Hazal, una soñadora empedernida, se convierte en el corazón de la trama. A lo largo de los episodios, ambos personajes emprenden un viaje emocional que desafía sus creencias y pone a prueba su visión sobre el amor, el perdón, la confianza y las segundas oportunidades.

Netflix: elenco de la serie Enamorados anónimos

  • Halit Ergenç
  • Funda Eryigit
  • Riza Kocaoglu
  • Ceren Benderlioglu
  • Zerrin Nisanci
  • Selçuk Borak
  • Seda Akman
  • Idil Firat
  • Beril Kayar

Trailer de la serie Enamorados anónimos

Embed - Lovers Anonymous | Teaser | Netflix

Dónde ver la serie Enamorados anónimos, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Enamorados anónimos se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Enamorados anónimos se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Enamorados anónimos se puede ver en Netflix.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar