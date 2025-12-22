Última oportunidad en Netflix para ver el mayor éxito de Natalia Oreiro

A pesar de contar esta historia, tantas veces narrada en las novelas, Muñeca Brava fue todo un éxito y le dio a Natalia Oreiro el empujón necesarios para desarrollar una carrera y comenzar a elegir otro tipo de proyectos.

De hecho, después de Muñeca Brava, Natalia Oreiro comenzó a hacer películas. Al principio se trataba de comedias livianas, como Un Argentino en Nueva York, para luego desarrollar otros tipos de papeles, como el de La Mujer de la Fila, película disponible también en Netflix.

En el caso de Muñeca Brava, Natalia Oreiro es Milagros, una chica huérfana que ha vivido hasta los 18 años en un convento y que es contratada para ser mucama de una familia muy rica y poderosa, pero con muchas peleas internas.

Allí conocerá a Ivo, un joven playboy que se encuentra en pareja y que se enamorará perdidamente de ella y ella de él, mientras se descubren algunos secretos de la familia.

Muñeca Brava Facundo Arana Natalia Oreiro1

Reparto de Muñeca Brava, la serie de Netflix