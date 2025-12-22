Netflix le dice adiós al éxito más importante en la carrera de Natalia Oreiro, a aquel que la hizo conocida y le sirvió para crear la importante trayectoria que tiene al día de hoy: Muñeca Brava.
Última oportunidad en Netflix para ver el mayor éxito de Natalia Oreiro
Netflix está a punto de decir adiós a una de las producciones más exitosas de Natalia Oreiro. Todos los detalles sobre esta salida
La novela argentina, que llegó a triunfar en varios países del mundo y que hizo que Natalia Oreiro fuese muy conocida en lugares como Rusia, tiene los días contados en Netflix, ya que el 16 de enero será su último día en la plataforma.
De qué se trata Muñeca Brava, la serie de Netflix
Esta novela que está en Netflix tiene la clásica historia de la joven pobre, que presenta un mal aspecto y que no solo resulta ser hermosa, sino que también se convierte en el objeto de enamoramiento del hombre millonario.
A pesar de contar esta historia, tantas veces narrada en las novelas, Muñeca Brava fue todo un éxito y le dio a Natalia Oreiro el empujón necesarios para desarrollar una carrera y comenzar a elegir otro tipo de proyectos.
De hecho, después de Muñeca Brava, Natalia Oreiro comenzó a hacer películas. Al principio se trataba de comedias livianas, como Un Argentino en Nueva York, para luego desarrollar otros tipos de papeles, como el de La Mujer de la Fila, película disponible también en Netflix.
En el caso de Muñeca Brava, Natalia Oreiro es Milagros, una chica huérfana que ha vivido hasta los 18 años en un convento y que es contratada para ser mucama de una familia muy rica y poderosa, pero con muchas peleas internas.
Allí conocerá a Ivo, un joven playboy que se encuentra en pareja y que se enamorará perdidamente de ella y ella de él, mientras se descubren algunos secretos de la familia.
Reparto de Muñeca Brava, la serie de Netflix
- Natalia Oreiro - Milagros Esposito/Milagros Di Carlo de Miranda "La cholito" / "Carlitos"
- Facundo Arana - Ivo Di Carlo/Ivo Miranda
- Arturo Maly - Federico Di Carlo
- Fernanda Mistral - Luisa Rapallo de Di Carlo
- Norberto Díaz - Damián Rapallo
- Verónica Vieyra - Victoria «Vicky» Di Carlo Rapallo
- Lydia Lamaison - Doña Angélica viuda de Di Carlo
- Victoria Onetto - Adelina «Lina» de Solo.