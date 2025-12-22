Netflix: la comedia romántica perfecta para encontrar el amor puro y verdadero a fin de año

Se trata de una muy buena película para disfrutar en familia, con dos protagonistas que derrochan carisma, arrasa en el top de reproducciones a nivel mundial y se ha convertido en una de las producciones navideñas favoritas de los suscriptores.

Netflix: de qué trata la película La navidad está servida

La película de Netflix gira en torno a Molly Frost (Merritt Patterson), quien tiene el desafío de preparar la fiesta de Navidad para una fundación, luego de que se convirtiera en la propietaria de una empresa de catering. La anfitriona de la gala tiene un sobrino que irrumpe en escena y llama la atención de Molly. La atracción es mutua y todo puede pasar.

Reparto de La navidad está servida, película de Netflix

Merritt Patterson (Molly Frost)

Daniel Lissing (Carson Jacob Harrison)

Michael Hanrahan (Robert)

Rosemary Dunsmore (Jean Harrison)

Melanie Leishman (Christina)

Lily Gao (Isabella)

Michael Copeman (Thomas)

Tráiler de La navidad está servida, película de Netflix

Dónde ver la película La navidad está servida, según la zona geográfica