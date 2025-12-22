Netflix: la comedia romántica perfecta para encontrar el amor puro y verdadero a fin de año

En época donde el espíritu por la Navidad crece, las series y películas de Netflix de este género están ganando terreno estos días. Es por eso que todos los usuarios no deberían desperdiciar la posibilidad de adentrarse en una historia fantástica con la película La navidad está servida, que se encuentra entre las más vistas.
Estamos hablando de una comedia romántica de 2022 que es realmente encantadora, con una trama de amor puro, sincero e inesperado, especial para ver en ésta época festiva.
La película de Netflix está protagonizada por Merritt Patterson y Daniel Lissing, y cuenta con la dirección de T.W. Peacocke a partir del guión de Cara J. Russell.
Se trata de una muy buena película para disfrutar en familia, con dos protagonistas que derrochan carisma, arrasa en el top de reproducciones a nivel mundial y se ha convertido en una de las producciones navideñas favoritas de los suscriptores.
Netflix: de qué trata la película La navidad está servida
La película de Netflix gira en torno a Molly Frost (Merritt Patterson), quien tiene el desafío de preparar la fiesta de Navidad para una fundación, luego de que se convirtiera en la propietaria de una empresa de catering. La anfitriona de la gala tiene un sobrino que irrumpe en escena y llama la atención de Molly. La atracción es mutua y todo puede pasar.
Reparto de La navidad está servida, película de Netflix
- Merritt Patterson (Molly Frost)
- Daniel Lissing (Carson Jacob Harrison)
- Michael Hanrahan (Robert)
- Rosemary Dunsmore (Jean Harrison)
- Melanie Leishman (Christina)
- Lily Gao (Isabella)
- Michael Copeman (Thomas)
Tráiler de La navidad está servida, película de Netflix
Dónde ver la película La navidad está servida, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película La navidad está servida se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Catering Christmas no está disponible en Netflix.
- España: la película La navidad está servida se puede ver en Netflix.