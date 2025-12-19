La plataforma de Netflix tiene muy buenas historias para contar, sobre todas las que están basadas en hechos reales. En esta oportunidad y con la proximidad el fin de semana, elegir en el catálogo la película La red avispa puede ser una decisión de la que nadie se arrepentirá.
Netflix: una película que camina por el filo de lo prohibido y es para ver el fin de semana
Esta película de Netflix, una joya de drama y suspenso dentro de la plataforma, es un gran plan para el fin de semana
Estamos hablando de una película francesa de 2020, que tiene como protagonistas a Edgar Ramírez y Ana de Armas, que la rompen en medio de un elenco de alto lujo.
La película trata de una organización llamada La red avispa, integrada por un grupo de cubanos que se infiltra en Estados Unidos, para seguir de cerca todo el accionar dentro de algunas organizaciones anticastristas.
La propuesta de dos horas de duración y que llegó a la plataforma de Netflix en junio de 2020, es un maravilloso relato de drama y suspenso dirigido por el francés Olivier Assayas, está ambientado en la década de los 90 y centra su historia en una atractiva historia de red de espionaje.
Netflix: de qué trata la película La red avispa
La sinopsis oficial de la película de Netflix, describe así la historia dramática: "Un grupo de espías cubanos se infiltra entre los exiliados para combatir los ataques contra la isla, pero la misión tiene un costo personal. Basada en una historia real”.
Reparto de La red avispa, película de Netflix
- Penélope Cruz (Olga Salanueva-González)
- Edgar Ramírez (René González)
- Wagner Moura (Juan Pablo Roque)
- Gael García Bernal (Gerardo Hernández)
- Ana de Armas (Ana Margarita Martínez)
Tráiler de La red avispa, película de Netflix
Dónde ver la película La red avispa, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película La red avispa se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Wasp Network se puede ver en Netflix.
- España: la película La red avispa se puede ver en Netflix.