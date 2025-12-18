La plataforma de series y películas de Netflix estrenó, el miércoles 17 de diciembre, una comedia dramática que cuenta con un reparto extraordinario, liderado por Scarlett Johansson, Jason Schwartzman y Tom Hanks. Para la crítica, es deslumbrante, tiene enormes dosis de ternura y toques de humor absurdo.
Llegó a Netflix la película más inesperada del año: un drama hipnótico y seductor que atrapó miradas
Acaba de estrenar en la plataforma de series y películas de Netflix. Scarlett Johansson es la protagonista
Se trata de Asteroid City, una película estadounidense dirigida por Wes Anderson que estrenó en 2023 y ahora está disponible en Netflix. Según el crítico Diego Batlle de Otros Cines, es “un film deslumbrante, sobre todo en su creatividad y dimensiones estéticas, con un desfile de figuras pocas veces visto en cine”.
“Está esa manera única, intransferible, de lidiar con aspectos crueles, al que no le faltan enormes dosis de ternura, toques de humor absurdo, y una especial simpatía por la nerditud cuando no está desprovista de corazón y sinceridad”, sentenció Guilherme de Alencar Pinto de Diario La Diaria.
Netflix: de qué trata la película Asteroid City
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Asteroid City: “En un programa sobre una obra de teatro centrada en un pueblo, unos cerebritos y sus cansados padres van a observar las estrellas desde la misma ciudad en la que cayó un asteroide”.
En 1955, colegiales y padres de todo el país se reúnen para un concurso escolar dedicado a la observación de fenómenos astronómicos (Junior Stargazer Convention) que se lleva a cabo en una ciudad ficticia del desierto estadounidense llamada Asteroid City. La convención se verá espectacularmente interrumpida por eventos que cambian el mundo.
Netflix: tráiler de la película Asteroid City
Reparto de Asteroid City, película de Netflix
- Jason Schwartzman (Augie Steenbeck)
- Scarlett Johansson (Midge Campbell)
- Tom Hanks (Stanley Zak)
- Jeffrey Wright (General Gibson)
- Tilda Swinton (16)
- Bryan Cranston (13)
- Edward Norton (12)
- Adrien Brody (6)
- Liev Schreiber (17)
- Hope Davis (4)
- Stephen Park (1)
- Rupert Friend (13)
- Maya Hawke (7)
- Steve Carell (21)
- Matt Dillon (7)
- Hong Chau (4)
- Willem Dafoe (28)
- Margot Robbie (17)
- Tony Revolori (7)
- Jeff Goldblum (9)
Dónde se puede ver la película Asteroid City, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Asteroid City se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Asteroid City se puede alquilar en Amazon y Apple TV.
- España: la película Asteroid City se puede alquilar en Apple TV.