Llegó a Netflix la película más inesperada del año: un drama hipnótico y seductor que atrapó miradas

Se trata de Asteroid City, una película estadounidense dirigida por Wes Anderson que estrenó en 2023 y ahora está disponible en Netflix. Según el crítico Diego Batlle de Otros Cines, es “un film deslumbrante, sobre todo en su creatividad y dimensiones estéticas, con un desfile de figuras pocas veces visto en cine”.

asteroid city

“Está esa manera única, intransferible, de lidiar con aspectos crueles, al que no le faltan enormes dosis de ternura, toques de humor absurdo, y una especial simpatía por la nerditud cuando no está desprovista de corazón y sinceridad”, sentenció Guilherme de Alencar Pinto de Diario La Diaria.