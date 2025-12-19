Con una inversión de U$S100 millones, comenzó la obra del Polo Logístico de Luján de Cuyo

Polo Luján

En la oportunidad, se dará inicio a la primera etapa del proyecto, cuya inversión total está estimada en 100 millones de dólares y contempla un plazo de desarrollo de cinco años.

La iniciativa responde a una demanda clave del sistema logístico regional: el déficit de servicios para el transporte de carga internacional, que se hace especialmente visible durante los cierres del Paso Internacional Cristo Redentor, cuando miles de camiones quedan varados en la provincia.

"Una mini ciudad" para dar servicios al transporte internacional

El Polo Logístico se construirá sobre la Ruta Nacional 7, a la altura de la Refinería de YPF, y está concebido como una plataforma integral de servicios para el movimiento de cargas. Además de posicionarse como nodo central del corredor bioceánico, será utilizado por la provincia de San Juan para la salida de productos mineros y, en una etapa posterior, albergará al Puerto Seco que actualmente funciona en Godoy Cruz.

polo lujan La disposición geográfica del Polo Logístico de Luján.

El complejo tendrá capacidad para albergar alrededor de 10.000 camiones y contará con una Estación Intermodal para camiones y trenes, una plataforma de servicios al transportista, zonas de almacenes —que se desarrollarán en dos etapas— y una Zona Primaria Aduanera (Puerto Seco). El proyecto también incluye estación de servicio, hotel, propuestas gastronómicas, centro de transferencia ferroviaria, cuartel de Bomberos, destacamento de Gendarmería Nacional, depósitos fiscales e infraestructura vial interna.

Desde el municipio destacaron que el desarrollo del polo logístico generará cientos de puestos de trabajo directos e indirectos y que, en los próximos dos años, comenzará a tomar forma una “mini ciudad” logística llamada a transformar la dinámica del transporte de cargas en Mendoza y la región.