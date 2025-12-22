La serie de Netflix que lidera el ranking mundial y confirma por qué Guillermo Francella es imparable

guillermo francella- el hombre de tu vida

Netflix: de qué trata la serie El hombre de tu vida

La sinopsis de la serie de El hombre de tu vida reza: “Afectado por la crisis de la mediana edad, desempleado y herido emocionalmente, Hugo acepta trabajar en la empresa 'El amor de tu vida', un microemprendimiento que inventó su prima Gloria, en donde estafa a hombres y mujeres prometiéndoles encontrarles pareja, a cambio de un pago por los servicios”.

Hugo Bermúdez (Guillermo Francella) es un hombre común y corriente, trabajador, honesto y padre abnegado de un hijo adolescente (Tupac Larreira) al que crió solo, pero está a punto de descubrirse como el objeto de amor de cientos de mujeres.

Afectado por la crisis de la mediana edad que lo ha dejado desempleado y herido emocionalmente, Hugo acepta, presionado, trabajar en la empresa “El amor de tu vida”, de Gloria Pinotti (Mercedes Morán), que promete a hombres y mujeres encontrarles su media naranja.

Pero la tarea no es nada simple: llaman más mujeres que hombres, por lo que la empresa contrata a Hugo para que sea el hombre ideal comodín. Interpretando diferentes personalidades masculinas y teniendo en cuenta los deseos de las clientes, acude a las citas con un nombre y aspecto diferente, y lleva un propósito oculto: que las mujeres se deslumbren con él en principio, pero terminen desilusionadas y pidan a otro hombre o desistan de la tarea.

Netflix: tráiler de la serie El hombre de tu vida

Reparto de El hombre de tu vida, serie de Netflix

Guillermo Francella como Hugo Bermúdez

Mercedes Morán como Gloria Pinotti

Luis Brandoni como Padre Francisco

Tupac Larriera como Franco Bermúdez

Malena Pichot como Silvina Muñoz

Germán Kraus como Román

Gabriela Sari como Sabrina

Carlos Portaluppi como Darío

Graciela Borges como Estela

Eleonora Wexler como Julieta

Nancy Dupláa como Sofía

María Abadi como Rocío

Dónde ver la serie El hombre de tu vida, según la zona geográfica