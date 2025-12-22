Inicio Series y películas Netflix
La serie de Netflix que lidera el ranking mundial y confirma por qué Guillermo Francella es imparable

Guillermo Francella lidera un reparto estelar en una comedia romántica que está en Netflix y arrasa en el top de las series y películas más vistas

Antonella Prandina
Guillermo Francella es el protagonista de esta serie de Netflix.

El hombre de tu vida se encuentra disponible en Netflix y vuelve a captar la atención dentro del catálogo de series y películas, ubicándose en el Top N.° 5 en TV hoy. Estrenada originalmente en 2012, esta comedia romántica argentina fue creada por Marcela Guerty y Juan José Campanella.

Protagonizada por Guillermo Francella, junto a un elenco de lujo que incluye a Mercedes Morán, Luis Brandoni, Eleonora Wexler y Nancy Dupláa, la historia gira en torno a un hombre que se dedica a fingir ser la pareja ideal para mujeres solitarias, mientras lidia con sus propios conflictos emocionales. La serie de Netflix explora el amor, la soledad y las segundas oportunidades desde una mirada adulta y cercana.

Con dos temporadas de 13 y 11 capítulos, respectivamente, El hombre de tu vida es una de esas producciones que envejecen bien y siguen resultando actuales. Su presencia en Netflix la convierte en una excelente opción para quienes buscan series y películas argentinas de calidad, con humor refinado y actuaciones memorables.

guillermo francella- el hombre de tu vida

Netflix: de qué trata la serie El hombre de tu vida

La sinopsis de la serie de El hombre de tu vida reza: “Afectado por la crisis de la mediana edad, desempleado y herido emocionalmente, Hugo acepta trabajar en la empresa 'El amor de tu vida', un microemprendimiento que inventó su prima Gloria, en donde estafa a hombres y mujeres prometiéndoles encontrarles pareja, a cambio de un pago por los servicios”.

Hugo Bermúdez (Guillermo Francella) es un hombre común y corriente, trabajador, honesto y padre abnegado de un hijo adolescente (Tupac Larreira) al que crió solo, pero está a punto de descubrirse como el objeto de amor de cientos de mujeres.

guillermo francella- el hombre de tu vida (1)

Afectado por la crisis de la mediana edad que lo ha dejado desempleado y herido emocionalmente, Hugo acepta, presionado, trabajar en la empresa “El amor de tu vida”, de Gloria Pinotti (Mercedes Morán), que promete a hombres y mujeres encontrarles su media naranja.

Pero la tarea no es nada simple: llaman más mujeres que hombres, por lo que la empresa contrata a Hugo para que sea el hombre ideal comodín. Interpretando diferentes personalidades masculinas y teniendo en cuenta los deseos de las clientes, acude a las citas con un nombre y aspecto diferente, y lleva un propósito oculto: que las mujeres se deslumbren con él en principio, pero terminen desilusionadas y pidan a otro hombre o desistan de la tarea.

Netflix: tráiler de la serie El hombre de tu vida

Embed - El Hombre De Tu Vida Trailer

Reparto de El hombre de tu vida, serie de Netflix

  • Guillermo Francella como Hugo Bermúdez
  • Mercedes Morán como Gloria Pinotti
  • Luis Brandoni como Padre Francisco
  • Tupac Larriera como Franco Bermúdez
  • Malena Pichot como Silvina Muñoz
  • Germán Kraus como Román
  • Gabriela Sari como Sabrina
  • Carlos Portaluppi como Darío
  • Graciela Borges como Estela
  • Eleonora Wexler como Julieta
  • Nancy Dupláa como Sofía
  • María Abadi como Rocío

Dónde ver la serie El hombre de tu vida, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie El hombre de tu vida se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie El hombre de tu vida no está disponible en Netflix.
  • España: la serie El hombre de tu vida no está disponible en Netflix.

