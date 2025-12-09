La segunda edición de los Martín Fierro de Cine dejó una noche vibrante en la Usina del Arte, marcada por el brillo de las grandes figuras y producciones del año. La sorpresa más emotiva llegó de la mano de Natalia Oreiro, que no solo se quedó con el premio a Mejor Actriz de Película por La mujer de la fila, sino que coronó la gala al recibir el Martín Fierro de Oro al cine, un reconocimiento que la emocionó hasta las lágrimas.
Natalia Oreiro y El Eternauta: los grandes ganadores del Martín Fierro de Cine
Se entregaron los Martín Fierro de Cine y las figuras principales fueron Natalia Oreiro y El Eternauta, que se llevó varios premios
El gran dominador de la noche fue “El Eternauta”, que arrasó en las categorías de series: ganó Mejor Serie Drama, Mejor Dirección, Mejor Edición, Mejor Fotografía, Mejor Actor de Reparto y finalmente se llevó el Martín Fierro de Oro en series, confirmando su impacto como una de las producciones argentinas más ambiciosas de los últimos años.
También hubo distinciones fuertes en comedia, donde “Envidiosa” se consagró como Mejor Serie Comedia, mientras que Guillermo Francella, Griselda Siciliani y Leonardo Sbaraglia fueron algunos de los muchos intérpretes premiados.
En cine, el premio a Mejor Película quedó en manos de Belén, que además obtuvo el galardón a Mejor Guion y vio brillar a Camila Plaate como la gran revelación de la noche. Hubo reconocimientos para Cromañón: el documental, para la UBA y para figuras de la música como María Becerra, que se llevó el Martín Fierro a Mejor Música Original por “7 vidas”.
Martín Fierro de Cine y Series 2025: la lista de los ganadores
- Martín Fierro en cine
Natalia Oreiro
- Martín Fierro de Oro en serie
El Eternauta
- Película en cine y/o plataforma
Belén, de Dolores Fonzi
- Dirección en cine
Benjamín Ávila, por La mujer de la fila
- Actriz protagonista en cine
Natalia Oreiro, por La mujer de la fila
- Actor protagonista en cine
Guillermo Francella, por Homo Argentum
- Actriz de reparto en cine
Justina Bustos, por Culpa cero
- Actor de reparto en cine
Ariel Staltari, por Verano Trippin
- Guion de cine
Laura Paredes y Dolores Fonzi, por Belén
- Drama en Serie
El Eternauta (Netflix)
- Comedia en Serie
Envidiosa (Netflix)
- Actriz protagonista en serie
Griselda Siciliani, por Envidiosa
- Actor protagonista en serie
Leonardo Sbaraglia, por Menem y Las maldiciones
- Dirección en serie
Bruno Stagnaro, por El Eternauta
- Actriz de reparto en serie
Lorena Vega, por En el barro, Envidiosa y El fin del amor 2
- Actor de reparto en serie
César Troncoso, por El Eternauta
- Guión de serie
Bruno Stagnaro y Ariel Staltari, por El Eternauta
- Dirección de fotografía en cine o serie
Gastón Girod, por El Eternauta
- Dirección de arte en cine o serie
Julia Freid y Germán Naglieri, por El Jockey
- Diseño de vestuario en cine o serie
Patricia Conta, por El Eternauta
- Revelación en cine o serie
Camila Plaate, por Belén
- Música original en cine o serie
María Becerra y Xross, por En el barro
- Edición en cine o serie
Alejandro Brodersohn y Alejandro Parysow, por El Eternauta
- Documental en cine y/o plataforma y/o serie
Cromañón: el documental, de Natalia Labaké