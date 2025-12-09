Inicio Espectáculos Martín Fierro
Natalia Oreiro y El Eternauta: los grandes ganadores del Martín Fierro de Cine

Por UNO
La segunda edición de los Martín Fierro de Cine dejó una noche vibrante en la Usina del Arte, marcada por el brillo de las grandes figuras y producciones del año. La sorpresa más emotiva llegó de la mano de Natalia Oreiro, que no solo se quedó con el premio a Mejor Actriz de Película por La mujer de la fila, sino que coronó la gala al recibir el Martín Fierro de Oro al cine, un reconocimiento que la emocionó hasta las lágrimas.

El gran dominador de la noche fue “El Eternauta”, que arrasó en las categorías de series: ganó Mejor Serie Drama, Mejor Dirección, Mejor Edición, Mejor Fotografía, Mejor Actor de Reparto y finalmente se llevó el Martín Fierro de Oro en series, confirmando su impacto como una de las producciones argentinas más ambiciosas de los últimos años.

El Eternauta se llevó varios premios, entre ellos el Martín Fierro de Oro

También hubo distinciones fuertes en comedia, donde “Envidiosa” se consagró como Mejor Serie Comedia, mientras que Guillermo Francella, Griselda Siciliani y Leonardo Sbaraglia fueron algunos de los muchos intérpretes premiados.

Natalia Oreiro fue ganadora del Martín Fierro de Oro.

En cine, el premio a Mejor Película quedó en manos de Belén, que además obtuvo el galardón a Mejor Guion y vio brillar a Camila Plaate como la gran revelación de la noche. Hubo reconocimientos para Cromañón: el documental, para la UBA y para figuras de la música como María Becerra, que se llevó el Martín Fierro a Mejor Música Original por “7 vidas”.

Martín Fierro de Cine y Series 2025: la lista de los ganadores

  • Martín Fierro en cine

Natalia Oreiro

  • Martín Fierro de Oro en serie

El Eternauta

  • Película en cine y/o plataforma

Belén, de Dolores Fonzi

  • Dirección en cine

Benjamín Ávila, por La mujer de la fila

  • Actriz protagonista en cine

Natalia Oreiro, por La mujer de la fila

  • Actor protagonista en cine

Guillermo Francella, por Homo Argentum

  • Actriz de reparto en cine

Justina Bustos, por Culpa cero

  • Actor de reparto en cine

Ariel Staltari, por Verano Trippin

  • Guion de cine

Laura Paredes y Dolores Fonzi, por Belén

  • Drama en Serie

El Eternauta (Netflix)

  • Comedia en Serie

Envidiosa (Netflix)

  • Actriz protagonista en serie

Griselda Siciliani, por Envidiosa

  • Actor protagonista en serie

Leonardo Sbaraglia, por Menem y Las maldiciones

  • Dirección en serie

Bruno Stagnaro, por El Eternauta

  • Actriz de reparto en serie

Lorena Vega, por En el barro, Envidiosa y El fin del amor 2

  • Actor de reparto en serie

César Troncoso, por El Eternauta

  • Guión de serie

Bruno Stagnaro y Ariel Staltari, por El Eternauta

  • Dirección de fotografía en cine o serie

Gastón Girod, por El Eternauta

  • Dirección de arte en cine o serie

Julia Freid y Germán Naglieri, por El Jockey

  • Diseño de vestuario en cine o serie

Patricia Conta, por El Eternauta

  • Revelación en cine o serie

Camila Plaate, por Belén

  • Música original en cine o serie

María Becerra y Xross, por En el barro

  • Edición en cine o serie

Alejandro Brodersohn y Alejandro Parysow, por El Eternauta

  • Documental en cine y/o plataforma y/o serie

Cromañón: el documental, de Natalia Labaké

