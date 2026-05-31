GyT celebró 40 años de GIT en el Plaza

GyT: un hit detrás de otro

GyT (antes GIT) tiene ganado un lugar importantísimo en la historia del rock nacional, principalmente en la década del '80, junto a Soda Stereo, Virus, Enanitos Verdes, Miguel Mateos y Charly García (de quien fueron su banda durante mucho tiempo, incluyendo el disco "Piano Bar").

Es que los tres primeros trabajos de GIT (ahora GyT) fueron literalmente escuchados de punta a punta por toda una generación (la que apreciaba discos como una obra y no solo cortes de difusión), Entonces cada tema se convirtió en un hit inoxidable que volvió a brillar la noche del sábado.

La excusa para la convocatoria fue la celebración de 40 años de "Es por amor", que hasta mostró un video en la pantalla a modo de resumen de la enorme cantidad de versiones que giran por el mundo de la canción.

La lista tuvo un éxito ochentoso detrás de otro, pero con arreglos musicales que tienen el sello de Toth. Así sonaron "La calle es su lugar", "Acaba de nacer", "No digas nada" (del disco "Distorsión", 1992), una muy buena versión de "No hieras mi corazón", "Aventura nocturna" (Sombras negras) y "Tarado de cumpleaños".

El break musical llegó con una versión de "Promesas sobre el bidet" cantado por Cudmani, quien un poco más tarde se haría cargo de "Demoliendo hoteles", dos temas de "Piano Bar" (García), que GyT tiene más que cualquier otra banda el permiso de tocar.

Volviendo a los hits de GyT, la lista se completó con "Para Pau", uno de los mejores "lentos" del rock nacional de la historia, "Solo pido" (canción nueva) y una andanada de canciones para que el teatro entero disfrutara: "Es por amor", "Ella es tan sexy", "Siempre fuiste mi amor", "Nena no te portes mal", "El juego comienza" y dos bises que repitieron temas (como se hacía en los '80): "La calle es su lugar" y "Es por amor" para poner a todo el público a cantar y bailar.