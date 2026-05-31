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No es nostalgia, es rock and roll: Fachi y Abel, de Viejas Locas, en una increíble noche en 23 Ríos

Fachi y Abel volvieron a Mendoza y encontraron un público dispuesto a cantar cada canción. En tiempos de nuevas búsquedas dentro de la escena, el espíritu del rock barrial volvió a sentirse vigente en 23 Ríos

Pablo Abihaggle
Por Pablo Abihaggle [email protected]
Fabián Crea, Fachi, bajista y voz de Viejas Locas.

Fabián Crea, Fachi, bajista y voz de Viejas Locas.

Foto: Toscana Producciones

Hay canciones que envejecen. Otras no. Las de Viejas Locas parecen pertenecer a este último grupo. Este sábado, en 23 Ríos, un espacio que poco a poco se gana un lugar dentro del circuito rockero mendocino, Fachi y Abel volvieron a encontrarse con su público mendocino.

La noche, organizada por Toscana Producciones, comenzó con las presentaciones de Chantas y Setas, dos bandas de la escena local. Setas, con apenas 4 años de trayectoria, mostró una evolución evidente y volvió a convocar a un público cada vez más numeroso. Chantas, por su parte, aportó la experiencia de una banda acostumbrada a los escenarios y preparó el terreno para lo que vendría después.

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Los Chantas arriba del escenario con una nueva demostraci&oacute;n de que hay rock en Mendoza.

Los Chantas arriba del escenario con una nueva demostración de que hay rock en Mendoza.

setas banda rock
Los Setas. Banda que crece con un energ&iacute;a sinigual en la escena.

Los Setas. Banda que crece con un energía sinigual en la escena.

Lejos de convertirse en figuras ancladas al recuerdo, Fachi y Abel atraviesan uno de sus momentos más vigentes. La cantidad de jóvenes que se acercaron al recital y el entusiasmo con que fueron recibidas canciones compuestas hace más de 20 años son una muestra de ello. En tiempos donde muchas bandas vuelven a mirar hacia el rock barrial, su presencia es un recordatorio de que ese lenguaje todavía conserva fuerza propia.

El paso de Fachi y Abel por Mendoza dejó una sala llena, un público que acompañó cada canción y la sensación de que ese repertorio todavía conserva fuerza propia. Para quienes estuvieron en 23 Ríos, fue una buena noticia.

La lista de Fachi y Abel de Viejas Locas

  1. Dámelo
  2. Sacatelo
  3. No me pienso levantar
  4. Excusas
  5. Una vez más
  6. Perra
  7. Todavía estás ahí
  8. Hermanos de sangre
  9. Homero
  10. Eva
  11. Lo artesanal
  12. Caminando con las piedras
  13. Me gustas mucho
  14. Todo sigue igual
  15. Una piba como vos
  16. ¿Qué vas a hacer tan sola hoy?
  17. Difícil de entender

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