No es nostalgia, es rock and roll: Fachi y Abel, de Viejas Locas, en una increíble noche en 23 Ríos

setas banda rock Los Setas. Banda que crece con un energía sinigual en la escena. Foto: Toscana Producciones

Lejos de convertirse en figuras ancladas al recuerdo, Fachi y Abel atraviesan uno de sus momentos más vigentes. La cantidad de jóvenes que se acercaron al recital y el entusiasmo con que fueron recibidas canciones compuestas hace más de 20 años son una muestra de ello. En tiempos donde muchas bandas vuelven a mirar hacia el rock barrial, su presencia es un recordatorio de que ese lenguaje todavía conserva fuerza propia.

El paso de Fachi y Abel por Mendoza dejó una sala llena, un público que acompañó cada canción y la sensación de que ese repertorio todavía conserva fuerza propia. Para quienes estuvieron en 23 Ríos, fue una buena noticia.

La lista de Fachi y Abel de Viejas Locas