Hay canciones que envejecen. Otras no. Las de Viejas Locas parecen pertenecer a este último grupo. Este sábado, en 23 Ríos, un espacio que poco a poco se gana un lugar dentro del circuito rockero mendocino, Fachi y Abel volvieron a encontrarse con su público mendocino.
No es nostalgia, es rock and roll: Fachi y Abel, de Viejas Locas, en una increíble noche en 23 Ríos
Fachi y Abel volvieron a Mendoza y encontraron un público dispuesto a cantar cada canción. En tiempos de nuevas búsquedas dentro de la escena, el espíritu del rock barrial volvió a sentirse vigente en 23 Ríos
La noche, organizada por Toscana Producciones, comenzó con las presentaciones de Chantas y Setas, dos bandas de la escena local. Setas, con apenas 4 años de trayectoria, mostró una evolución evidente y volvió a convocar a un público cada vez más numeroso. Chantas, por su parte, aportó la experiencia de una banda acostumbrada a los escenarios y preparó el terreno para lo que vendría después.
Lejos de convertirse en figuras ancladas al recuerdo, Fachi y Abel atraviesan uno de sus momentos más vigentes. La cantidad de jóvenes que se acercaron al recital y el entusiasmo con que fueron recibidas canciones compuestas hace más de 20 años son una muestra de ello. En tiempos donde muchas bandas vuelven a mirar hacia el rock barrial, su presencia es un recordatorio de que ese lenguaje todavía conserva fuerza propia.
El paso de Fachi y Abel por Mendoza dejó una sala llena, un público que acompañó cada canción y la sensación de que ese repertorio todavía conserva fuerza propia. Para quienes estuvieron en 23 Ríos, fue una buena noticia.
La lista de Fachi y Abel de Viejas Locas
- Dámelo
- Sacatelo
- No me pienso levantar
- Excusas
- Una vez más
- Perra
- Todavía estás ahí
- Hermanos de sangre
- Homero
- Eva
- Lo artesanal
- Caminando con las piedras
- Me gustas mucho
- Todo sigue igual
- Una piba como vos
- ¿Qué vas a hacer tan sola hoy?
- Difícil de entender