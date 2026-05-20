Los espectáculos para el fin de semana largo en Mendoza

Jueves 21 y viernes 22 de mayo: Fabio Alberti en Mendoza

Fabio Alberti llega a Mendoza para presentar su show "Peperino Pómoro: La Apocalipsis Existe". La primera función será el jueves 21 de mayo a las 21 en el Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad) y la segunda presentación será en el teatro Encio Bianchi (calle Lavalle, Rivadavia) a las 21.30.

Cha cha Cha Fabio Alberti Fabio Alberti por partida doble en Mendoza.

Viernes 22 de mayo: XXIII Festival Mendoza Flamenca

A las 21 llega al Teatro independencia el encuentro de flamenco considerado el más importante de Latinoamérica. En esta vigesimotercera edición, Pablo Garay y La Herrería Flamenca presentarán un imponente espectáculo de cante, baile y percusión. La propuesta fusiona la fuerza y la potencia del flamenco tradicional con una impronta contemporánea, logrando un recorrido único a través de la expresividad de la voz, el cuerpo y la guitarra. Participan: Pablo Garay, La herrería flamenca y artistas invitados. Entradas: Anticipadas (hasta el 20/05 inclusive) $15.000 / General $20.000, por EntradaWeb.com.

Viernes 22 de mayo: "Amigas desgraciadas" en el teatro Sportsman

Luego de un paréntesis de casi dos años, vuelve el exitoso elenco de "Amigas Desgraciadas", dirigido por Julieta Gentile. Tras la despedida del actor performer Sergio Sotelo -Queen Kartagena-, en esta nueva temporada se incorpora el talentoso Lucas Queno.

Una comedia en torno a cinco mejores amigas desde la secundaria, que se reúnen una vez a la semana para divertirse y escapar de sus rutinas. En el encuentro de esta semana, ¡a una de ellas le ha sucedido algo terrible!. Esto trae una serie de enredos y de confesiones de amores y desamores. En la obra, la desgracia es atravesada por el humor y la reflexión.

Amigas desgraciadas "Amigas desgraciadas", este viernes en el Sportsmans.

La propuesta es el viernes 22 de mayo a las 22 en Teatro Sportsman (Paso de Los Andes 1634, Ciudad). Las entradas están en venta en EntradaWev y al 261 595 959595 (con 10% de descuento).

Viernes 22 de mayo: Tirria, con Diego Capusotto en el Teatro Mendoza

La obra teatral Tirria es una comedia negra escrita por Lucas Nine y Nancy Giampaolo y producida por Damián Sequeira, en esta ocasión, dirigida por Carlos Branca. La obra nos sumerge en la decadente vida de los Sobrado Alvear, una familia patricia argentina venida a menos, que promete un viaje al espíritu del grotesco argentino.

A las 22 en Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad). Entradas en venta en EntradaWeb. Con Diego Capusotto, Rafael Spregelburd y Graciela Stefani.

Tirria Tirria. Con Diego Capusotto, Rafael Spregelburd y Graciela Stefani.

Sábado 23 de mayo: "Glorias del Este" en el teatro Quintanilla

El sábado 23 de mayo, a las 21:30, la emblemática sala del Teatro Quintanilla (plaza Independencia) recibirá una nueva función de “Glorias del Este”, la comedia protagonizada por los queridos actores mendocinos Aníbal Villa y Marcelo Lacerna, quienes bajo la dirección de Daniel Posada ponen en escena una historia que despliega humor, ternura y una profunda reivindicación de la identidad barrial y los lazos colectivos.

Glorias del Este Obra de teatro mendocina.jpg Glorias del Este. Sábado 23 de mayo en el Quintanilla.

Sábado 23 de mayo: "Intrépida" en la Nave Cultural

El sábado 23 de mayo, a las 21, la compañía independiente Valkirias Danza Versátil presentará la obra interactiva "Intrépida" en la Sala 2 de la Nave Cultural (Las cubas 201, Ciudad), una propuesta escénica interdisciplinaria que combina danza, música y teatro, donde el público asistente decidirá, a través de sus elecciones, el rumbo de la historia y el destino de los protagonistas en tiempo real. Las entradas se consiguen a través de EntradaWeb o en la boletería de la sala (el mismo día de la función).

Obra de teatro Intrépida 1

Sábado 23 de mayo: "Justo en lo mejor de mi vida", en teatro Sportsman

"Justo en lo mejor de mi vida" es una comedia que gira en torno a Enzo, un hombre en su mediana edad, cuya existencia cambia radicalmente cuando recibe una noticia inesperada que lo obliga a reevaluar las decisiones que ha tomado. La obra, con un tono netamente argentino y rioplatense, mezcla elementos de humor y drama, y presenta una reflexión profunda sobre el sentido de la vida, el éxito, y las prioridades personales.

A las 20.30 en Teatro Sportsman (Paso de Los Andes 1634, Ciudad). Con las actuaciones de Rodolfo Suden, Willy Olarte, Karico Millán, Pablo Cazorla y Carola Sottano. Entradas en venta en EntradaWeb.

Justo en lo mejor de mi vida

Sábado 23 de mayo: Dalma Maradona en el teatro Plaza

La actriz Dalma Maradona desembarca por primera vez en Mendoza para protagonizar la comedia “Al final las tragedias no mejoran a nadie”, una propuesta que combina humor, emoción y una mirada profundamente humana sobre los vínculos, el paso del tiempo y las segundas oportunidades. Única función el sábado 23 de mayo a las 21, en el Cine Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz). Las entradas están disponibles en Entradaweb y en la boletería del teatro.

Dalma Maradona obra de teatro

Domingo 24 de mayo: “An Evening with Emerson, Lake & Palmer”

El domingo 24 de mayo a las 21 el histórico universo de Emerson, Lake & Palmer llega al Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz) con la presentación de Carl Palmer. Las entradas están disponibles a través de fullticket.com.

Carl Palmer Emerson Lake PAlmer Carl Palmer.

El show que se podrá ver en el Plaza combina música en vivo y tecnología audiovisual de última generación. El proyecto “An Evening with Emerson, Lake & Palmer” de la mano del legendario baterista Carl Palmer emociona tanto a fanáticos históricos como a nuevas generaciones del rock progresivo.

Domingo 24 de mayo: Ca7riel y Paco Amoroso en el Arena Maipú

Luego de desatar una verdadera experiencia sensorial en sus primeras fechas del “FREE SPIRITS WORLD TOUR”, Ca7riel & Paco Amoroso comenzaron FREE SPIRITS World Tour y el domingo 24 de mayo llegan por primera vez al Arena Maipú Stadium con un show prometedor. El concierto está previsto a las 21 y las entradas están en venta en Ticketek.