El universo de Gustavo Cerati renace en formato acústico y coral en el Teatro Independencia

Más allá del tributo: la canción al desnudo

A diferencia de los homenajes eléctricos convencionales, este proyecto busca la profundidad de la armonía. "Despojamos la sonoridad eléctrica para buscar ese lado acústico que es la esencia de la música. Apuntamos a la melodía y los arreglos originales", explicaron los responsables de la puesta.

La propuesta se sostiene en un despliegue musical de alta factura técnica:

Dirección musical y guitarra: Edgardo Povez.

Voz: Marcelo Muñoz.

Bajo: Federico Zuin.

Batería y percusión: Pablo Sánchez.

El toque distintivo de la noche lo aporta el Coro Vinum Liberum, dirigido por Javier Rodríguez, cuya intervención con arreglos exclusivos eleva la obra de Cerati a una dimensión sensorial única.

Un recorrido por toda la discografía

El repertorio ha sido diseñado como un viaje cronológico y emocional. La selección incluye un tema representativo de cada álbum de Cerati, permitiendo al público apreciar la evolución compositiva de una de las figuras más influyentes del rock en español. Es, en definitiva, una invitación a escuchar esas canciones eternas tal como fueron concebidas, antes de los adornos estéticos y la distorsión.