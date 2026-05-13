El sábado 16 de mayo a las 21, el Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad) recibirá una nueva edición de "Cerati Vivo", una experiencia musical que propone redescubrir la obra de Gustavo Cerati a través de un formato acústico y coral. Las entradas están a la venta en EntradaWeb.
El universo de Gustavo Cerati renace en formato acústico y coral en el Teatro Independencia
A pedido del público, el homenaje "Cerati Vivo" regresa al escenario mayor de Mendoza para desvestir las canciones del ídolo y rescatar su esencia melódica
Tras el éxito de sus presentaciones previas, la producción local El Buey Producciones apuesta nuevamente por este recorrido íntimo que atraviesa tanto la etapa de Soda Stereo como la carrera solista del músico, con el objetivo de llevar al espectador al origen mismo de cada composición en el corazón de la Ciudad de Mendoza.
Más allá del tributo: la canción al desnudo
A diferencia de los homenajes eléctricos convencionales, este proyecto busca la profundidad de la armonía. "Despojamos la sonoridad eléctrica para buscar ese lado acústico que es la esencia de la música. Apuntamos a la melodía y los arreglos originales", explicaron los responsables de la puesta.
La propuesta se sostiene en un despliegue musical de alta factura técnica:
- Dirección musical y guitarra: Edgardo Povez.
- Voz: Marcelo Muñoz.
- Bajo: Federico Zuin.
- Batería y percusión: Pablo Sánchez.
El toque distintivo de la noche lo aporta el Coro Vinum Liberum, dirigido por Javier Rodríguez, cuya intervención con arreglos exclusivos eleva la obra de Cerati a una dimensión sensorial única.
Un recorrido por toda la discografía
El repertorio ha sido diseñado como un viaje cronológico y emocional. La selección incluye un tema representativo de cada álbum de Cerati, permitiendo al público apreciar la evolución compositiva de una de las figuras más influyentes del rock en español. Es, en definitiva, una invitación a escuchar esas canciones eternas tal como fueron concebidas, antes de los adornos estéticos y la distorsión.