La Orquesta Filarmónica presenta su cuarto concierto de abono "Aromas y claroscuros de París"

El Concierto para violonchelo en re menor de Édouard Lalo, compuesto en 1877, se distingue por su energía rítmica, su claridad estructural y un tratamiento solista que privilegia la profundidad expresiva del instrumento. A lo largo de la obra, el violonchelo dialoga con la orquesta en un entramado dinámico y preciso, que construye un discurso de intensa expresividad.

Por su parte, la Sinfonía en si bemol mayor, Op. 20 de Ernest Chausson -única sinfonía del compositor- constituye una de las obras más representativas del sinfonismo francés tardorromántico. Escrita entre 1889 y 1890, presenta una sólida construcción formal basada en el principio cíclico, con materiales temáticos que reaparecen transformados a lo largo de los movimientos. Su lenguaje combina densidad armónica, sutileza tímbrica y una marcada introspección expresiva.

A continuación el programa completo:

Édouard Lalo (1823–1892)

Concierto para violonchelo en re menor

I. Preludio: Lento – Allegro maestoso

II. Intermezzo: Andantino con moto – Allegro presto

III. Andante – Allegro vivace

Ernest Chausson (1855–1899)

Sinfonía en si bemol mayor, Op. 20

I. Lento – Allegro vivo

II. Muy lento

III. Animado

Sobre el director, maestro Nicolás Rauss

Director de orquesta suizo de destacada trayectoria en América Latina, fue titular de la Orquesta Sinfónica Nacional del Uruguay (SODRE) entre 2023 y 2025, de la Orquesta USACH en Santiago de Chile (2013–2021), de la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario (2008–2014) y de la Orquesta Filarmónica de Mendoza (2000–2004).

Nicolas Rauss El director será el maestro Nicolás Rauss.

Realizó una doble formación en dirección orquestal y coral en Ginebra, como alumno de Michel Corboz, y en 1987 obtuvo el Primer Premio por unanimidad en el 6° Concurso Internacional de Dirección Orquestal “Gino Marinuzzi” (Sanremo).

Ha dirigido en Europa a las orquestas de la Suisse Romande, de Cámara de Lausanne, de la Radio-Televisión de la Suiza Italiana y la Sinfónica de Biel, entre otras. En Italia, a las orquestas sinfónicas de Emilia-Romagna y de Sanremo; en Alemania, a la Sinfónica de Hof y a diversas orquestas juveniles de Baviera, Schleswig-Holstein y Niedersachsen; así como también a la Filarmónica de Macedonia y a la Sinfónica Nacional de Georgia.

En Sudamérica ha desarrollado una intensa actividad: en Argentina dirigió la Orquesta Estable del Teatro Colón, la Filarmónica de Buenos Aires y las orquestas sinfónicas de La Plata, Córdoba, Mendoza, San Juan y Neuquén; en Brasil, las sinfónicas de Porto Alegre, Paraná y la Municipal de São Paulo; en Chile, la Orquesta Sinfónica Nacional, la Orquesta de Cámara de Chile y diversas orquestas regionales; y en Uruguay, la Sinfónica del SODRE y la Filarmónica de Montevideo.

Además del repertorio tradicional, se ha destacado por la recuperación de obras menos frecuentadas, incluyendo sinfonías del período experimental de Haydn, la Sinfonía Fausto y los poemas sinfónicos de Liszt, así como obras de Bruckner, Elgar, Sibelius, Chausson, Roussel y Martin.

En el repertorio vocal ha dirigido oratorios como el Oratorio de Navidad, el Magnificat y numerosas cantatas de Bach; el Mesías de Händel; el Stabat Mater y la Misa Nelson de Haydn; obras sacras de Mozart; la Novena Sinfonía y la Fantasía Coral de Beethoven; Elías de Mendelssohn; y réquiems de Cherubini, Verdi y Fauré, entre otros.

Solista invitado: Matías Longo

Nacido en Mendoza, comenzó sus estudios de violonchelo a temprana edad junto a Néstor Longo. Fue becario del Camping Musical Bariloche en 2007 y 2008, donde se formó en música de cámara con Mónica Cosachov.

Matias Longo El mendocino Matías Longo.

Se perfeccionó con reconocidos maestros como Eduardo Vassallo, Claudio Santos, Jorge Schultis, Enrique Maltz, Micha Haran, Myriam Santucci y Stanimir Todorov, entre otros. Obtuvo el segundo premio en el Concurso de Violonchelo “Nicolás Finoli”, en el marco del Segundo Festival Latinoamericano de Violonchelo de Buenos Aires.

Entre 2008 y 2010 fue seleccionado como alumno activo en masterclasses dictadas por Ingrid Zur y Jörg Heyer, de la Escuela Superior de Música de Frankfurt. En 2010 fue invitado a integrar la Camerata San Juan como primer violonchelo, presentándose en distintos escenarios del país.

Desarrolla una intensa actividad como músico de cámara y ha integrado la Orquesta Nacional Juvenil Bicentenario, con la que realizó giras por diversas provincias argentinas como violonchelo principal.

Se ha presentado como solista junto a la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo, la Orquesta Filarmónica de Mendoza, la Orquesta Sinfónica Municipal de Mar del Plata y la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario, bajo la dirección de destacados maestros.

En 2017 fue solista invitado en el primer concierto de la Orquesta Filarmónica de Mendoza en Buenos Aires, interpretando el Concierto para violonchelo de Dvoák en el Centro Cultural Kirchner.

Integró la orquesta del Schleswig-Holstein Musik Festival (Alemania) en sus ediciones 2013, 2014 y 2015, donde se desempeñó como violonchelo principal y trabajó con reconocidos directores y solistas internacionales.

En 2019 obtuvo el primer premio en la Bienal Premio Federal, organizada por el Consejo Federal de Inversiones.

Actualmente es violonchelo solista de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo y suplente de solista de la Orquesta Filarmónica de Mendoza.