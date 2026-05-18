Fabio Alberti presenta en Mendoza "Peperino Pómoro: La Apocalipsis Existe"

El show “La Apocalipsis Existe” trae de regreso a uno de los personajes más icónicos de la historia de la televisión argentina: el mártir Peperino Pómoro. Con el sello inconfundible del absurdo, Alberti pone el cuerpo a una ceremonia única para revelar "La Apocalipsis" anunciada por nuestro martinizado mártir.

"Queridos congregoridianos, ¿cómo os sentáis hoy día en que anuncianamos la llegada del Mártir Peperino Pómoro a las diferentes salas peperianales?", reza la convocatoria para aquellos que busquen ser imbuidos de su palabra y conocer su vida, obra y triglicéridos.

Bajo el lema “Premiun Diésel Platinum Plus Espéculum” (que en coriandro significa: “premiados aquellos que con fe y entrada asistan a su espectáculo”), la obra promete una sanación de la que nada se sanará. El show suma además las apariciones de figuras entrañables como Beto Tony y su Muñeco, el Ángel de Britos, María Magdalena Ruíz Guiñazú y el Sorobongo Líder Supremo Maryland.

Peperino: un fenómeno que trasciende generaciones

Peperino Pómoro nació en 1992 como una sátira irreverente al imaginario religioso y rápidamente se convirtió en un objeto de culto. Hoy, su vigencia es total: sus contenidos en YouTube superan los 5 millones de visualizaciones y su estética se ha multiplicado en miles de memes, stickers y audios que circulan diariamente por redes sociales, atravesando generaciones.

Tras su éxito en el Movistar Arena, Fabio Alberti -referente indiscutido del humor nacional- llega a Mendoza para demostrar por qué la fe todo lo cura y por qué, como dijo el mártir: "Yo soy Peperino, el que le pone los huevos al tocino".

Entradas para la presentación en el Teatro Independencia en EntradaWeb.

Entradas para la presentación en el teatro Encio Bianchi (Rivadavia) en EntradaWeb.