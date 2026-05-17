Del 22 al 24 de mayo en la sala Cristóforo Colombo (Antonio Tomba 246, Godoy Cruz) tendrá lugar el "San Vicente Jazz 2026". Artistas como el saxofonista Bernardo Monk, Lady Bren & Company y Gente del Sur serán parte de la propuesta.
Bernardo Monk encabeza una grilla de lujo con artistas locales en el San Vicente Jazz 2026
El saxofonista argentino Bernardo Monk regresa al festival jazzero de Godoy Cruz para presentar “Cosmofónico”, su nuevo disco. La cartelera también incluye a Lady Bren & Company y Gente del Sur
El encuentro ofrece tres noches de música en vivo, mesa de vinos y gastronomía, a las 21:30 en la mencionada sala. Las entradas online están a la vente en Entrada Web (ver detalle más abajo).
Lo nuevo de Bernardo Monk suena en Godoy Cruz
La llegada de Bernardo Monk será uno de los puntos destacados de esta nueva entrega de San Vicente Jazz, que presenta una grilla tan variada como interesante.
Monk cuenta con numerosas nominaciones a los premios Latin Grammy y Gardel y, en esta oportunidad, trae su octavo registro de estudio, que dialoga entre el tango y el jazz.
El propio artista lo definió como un “registro fundacional” dentro de su carrera y que, además, establece una “radiografía musical personal de Buenos Aires”.
En su concierto lo acompañará un ensamble formado por Silvina Pérez Lacón; Gonzalo Lesta; Hugo Larrañaga; Camilo Martínez y Marcos Longobardi.
Lady Bren & Company es un proyecto donde habitan el swing americano, el París de los años 30 y las raíces del jazz gitano. Compartirán escenario con el trompetista Elmer Meza.
La propuesta de Gente del Sur recorre una amplia geografía, donde se movilizan sonidos latinoamericanos, jazz de raíz tradicional y aires folclóricos de nuestro país. Se suma Mariano Moreno en el piano.
San Vicente Jazz: entradas y cronograma
- Viernes 22 de mayo. 21.30. Espacio Patrimonial y Artístico Cristoforo Colombo (Tomba 246). Mesa de vinos y gastronomía. Entrada: $10.000 por EntradaWeb. Artista en vivo: Gente del sur. Invitado: Mariano Moreno.
- Sábado 23 de mayo. 21:30. Espacio Patrimonial y Artístico Cristoforo Colombo (Tomba 246). Mesa de vinos y gastronomía. Entrada: $10.000 por EntradaWeb. Artista en vivo: Lady Bren & Company. Solista invitado: Elmer Meza.
- Domingo 24 de mayo. 21:30. Espacio Patrimonial y Artístico Cristoforo Colombo (Tomba 246). Mesa de vinos y gastronomía. Entrada: $10.000 por EntradaWeb. Artista en vivo: Bernardo Monk presenta “Cosmofónico”. Músicos invitados: Silvina Pérez Lacón, Gonzalo Lesta, Hugo Larrañaga, Camilo Martínez, y Marcos Longobardi.