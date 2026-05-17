El legado de Cerati vibró en el Teatro Independencia con un despliegue local de primer nivel

El sonido, las luces, las interpretaciones a cargo de Povez (dirección, guitarra y coros); Federico Zuin (bajo); Marcelo Muñoz (voz); Pablo Sánchez (batería y percusión) y el coro Vinum Liberum estuvieron muy bien.

Las canciones elegidas fueron un acierto. Seguramente, ante tamaño repertorio legado por Cerati y Soda, siempre queda alguna afuera. Sin embargo, la banda acústica y el coro convirtieron cada tema en componentes de un show que el público escuchó atentamente, cantó y acompañó con palmas cuando ameritó. Pero principalmente la gente disfrutó a lo largo de una hora y media.

Embed - Concierto Cerati Vivo en el Teatro independencia, tema Crimen

La primera parte del concierto fue con coro y banda y tuvo las siguientes canciones:

Puente.

Crimen.

Trátame suavemente.

Adiós.

Persiana americana.

La segunda parte fue solamente con la banda acústica sobre el escenario con estos temas:

Lisa.

Zona de promesas.

Zoom.

Hombre al agua.

Cosas imposibles.

Me quedo aquí.

Luego volvió el coro para cerrar el show con estos temas:

Cactus (canción a la que los arreglos corales la convirtieron en una versión muy interesante).

Vivo.

Cuando pase el temblor.

De música ligera.

Lago en el cielo.

Cerati vivo 3 Pablo Sánchez (batería), Federico Zuin (bajo), el coro Vinum Liberum y Marcelo Muñoz (guitarra y voz).

"Cerati Vivo" no solo funcionó como un recorrido nostálgico por algunas de las mejores páginas de la música argentina, sino como una confirmación rotunda de la madurez y el profesionalismo que define a la escena artística de nuestra provincia. Y demostró que -cada vez más- la música de Gustavo Cerati sigue tan vigente como siempre.