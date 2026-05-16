Una falsa alarma encendió las alertas en el ambiente del espectáculo este viernes, al viralizarse el rumor de que Luis Miguel (56) había sido internado de urgencia en Nueva York por un problema cardíaco. La noticia generó horas de incertidumbre y se convirtió en tendencia global, pero fuentes directas del entorno del artista desmintieron de manera tajante las versiones, calificándolas como una "fake news infundada" y confirmando que el cantante goza de excelente salud.
Desmintieron la internación de Luis Miguel tras una ola de rumores sobre su salud
El entorno del cantante mexicano negó categóricamente las versiones virales que hablaban de una urgencia cardíaca en Nueva York y aseguró que se encuentra en perfecto estado
La ola de especulaciones comenzó con una publicación de la periodista de espectáculos Jacqueline Martínez ("Chamonic"), quien afirmó que el intérprete estaba hospitalizado desde el lunes tras asistir a una revisión médica de rutina junto a su pareja, Paloma Cuevas. La bola de nieve creció cuando otros profesionales replicaron el dato: el programa El Gordo y la Flaca (Univisión) se hizo eco de la versión mediante su corresponsal Gelena Solano, y el periodista Javier Ceriani reforzó la hipótesis en sus redes sosteniendo que se trataba de estudios relacionados con el corazón.
Luis Miguel: preocupación, desmentida y misterio
Ante la masiva preocupación de los fanáticos, los allegados a "El Sol de México" aclararon que no existe ningún parte médico simplemente porque no hay ninguna situación clínica que informar.
Sin embargo, la desmentida no ha sido atribuida a nadie, sino dada a conocer por medios como Infobae y TN. Mientras tanto, Chamonic y medios mexicanos que dieron a conocer la noticia todavía no se han retractado.
Este tipo de fenómenos suele alimentar el histórico perfil bajo del cantante, quien no se mostraba públicamente desde hacía un mes, cuando fue fotografiado con Cuevas en un restaurante de Salamanca, España. Tras cerrar su última gira internacional a fines de 2024 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, Luis Miguel se llamó a un habitual silencio y alejamiento de los escenarios.
No es el primer antecedente de este estilo: en 2015, tras suspender shows en el Auditorio Nacional de México, los rumores apuntaron a supuestos excesos hasta que su equipo médico aclaró que sufría una rinofaringitis aguda. El episodio actual vuelve a demostrar el impacto continental que mantiene la figura del ídolo mexicano con apenas un par de posteos en redes sociales.