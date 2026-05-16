Desmintieron la internación de Luis Miguel tras una ola de rumores sobre su salud

Luis Miguel: preocupación, desmentida y misterio

Ante la masiva preocupación de los fanáticos, los allegados a "El Sol de México" aclararon que no existe ningún parte médico simplemente porque no hay ninguna situación clínica que informar.

Sin embargo, la desmentida no ha sido atribuida a nadie, sino dada a conocer por medios como Infobae y TN. Mientras tanto, Chamonic y medios mexicanos que dieron a conocer la noticia todavía no se han retractado.

Este tipo de fenómenos suele alimentar el histórico perfil bajo del cantante, quien no se mostraba públicamente desde hacía un mes, cuando fue fotografiado con Cuevas en un restaurante de Salamanca, España. Tras cerrar su última gira internacional a fines de 2024 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, Luis Miguel se llamó a un habitual silencio y alejamiento de los escenarios.

No es el primer antecedente de este estilo: en 2015, tras suspender shows en el Auditorio Nacional de México, los rumores apuntaron a supuestos excesos hasta que su equipo médico aclaró que sufría una rinofaringitis aguda. El episodio actual vuelve a demostrar el impacto continental que mantiene la figura del ídolo mexicano con apenas un par de posteos en redes sociales.