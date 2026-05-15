Barbazul celebra los 40 años de "Oktubre": un viaje al corazón de la mística ricotera en el Teatro Plaza

Barbazul: una historia ligada al legado de Patricio Rey

Fundada en 1997 por tres amigos de la escuela primaria, Barbazul ha construido una carrera sólida que va más allá del tributo. Su discografía incluye álbumes como "Salvatore" (2003) -producido por Eduardo Herrera, ingeniero de sonido del Indio Solari, y con la participación de Sergio Dawi- y "12 Elementos" (2007), un trabajo conceptual que reafirmó su identidad en la escena local y nacional.

A lo largo de los años, han pisado escenarios de gran calibre como el Cosquín Rock (2006), Pepsi Music (2008) y múltiples ediciones del MendoRock. Además, han compartido cartel con figuras de la talla de La Renga, La Bersuit y Kapanga, y su música ha formado parte de producciones televisivas como la serie Bhiper Dumas.

En la actualidad, el grupo se ha especializado en puestas de gran escala, destacándose proyectos previos como “Redondos Sinfónico” y “Patricio Rey: de la Nada a la Gloria”, presentados con éxito en los principales teatros de la provincia.

Show y homenaje a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota

La banda está integrada por:

Ricardo Dimaria: Bajo y voz.

Javier Romero: Guitarra.

Matías “Maita” Viñolo: Batería.

Facu Fernández: Saxo y armónica.

Este espectáculo de "Oktubre 40 años" se presenta como una oportunidad única para que los fanáticos de siempre revivan las canciones que marcaron una época y para que las nuevas generaciones descubran la magia y la energía del rock teatral que definió a la banda de La Plata.