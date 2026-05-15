El domingo 17 de mayo a las 21, el Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz) será el escenario de “Oktubre 40 Años”, un espectáculo que rinde homenaje a uno de los discos más influyentes de la música argentina: el emblemático álbum de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota lanzado en 1986. Entrada en EntradaWeb y boletería del teatro.
Barbazul celebra los 40 años de "Oktubre": un viaje al corazón de la mística ricotera en el Teatro Plaza
Una cita ineludible para los fanáticos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La banda tributo mendocina interpretará el mítico disco y otros himnos ricoteros
La banda mendocina encargada de recrear esta obra maestra es Barbazul, una formación con más de dos décadas de trayectoria y un vínculo profundo con el universo ricotero. Bajo el liderazgo de Ricardo Dimaria, el show promete un formato novedoso que respeta la esencia mítica de la banda platense, sumando invitados especiales para potenciar una experiencia sonora que recorrerá la primera gran obra conceptual de Los Redondos.
Barbazul: una historia ligada al legado de Patricio Rey
Fundada en 1997 por tres amigos de la escuela primaria, Barbazul ha construido una carrera sólida que va más allá del tributo. Su discografía incluye álbumes como "Salvatore" (2003) -producido por Eduardo Herrera, ingeniero de sonido del Indio Solari, y con la participación de Sergio Dawi- y "12 Elementos" (2007), un trabajo conceptual que reafirmó su identidad en la escena local y nacional.
A lo largo de los años, han pisado escenarios de gran calibre como el Cosquín Rock (2006), Pepsi Music (2008) y múltiples ediciones del MendoRock. Además, han compartido cartel con figuras de la talla de La Renga, La Bersuit y Kapanga, y su música ha formado parte de producciones televisivas como la serie Bhiper Dumas.
En la actualidad, el grupo se ha especializado en puestas de gran escala, destacándose proyectos previos como “Redondos Sinfónico” y “Patricio Rey: de la Nada a la Gloria”, presentados con éxito en los principales teatros de la provincia.
Show y homenaje a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota
La banda está integrada por:
- Ricardo Dimaria: Bajo y voz.
- Javier Romero: Guitarra.
- Matías “Maita” Viñolo: Batería.
- Facu Fernández: Saxo y armónica.
Este espectáculo de "Oktubre 40 años" se presenta como una oportunidad única para que los fanáticos de siempre revivan las canciones que marcaron una época y para que las nuevas generaciones descubran la magia y la energía del rock teatral que definió a la banda de La Plata.