Una noche con Emerson, Lake & Palmer en el Teatro Plaza

Emerson Lke & Palmer: no es un tributo, es real

Gracias a la tecnología moderna, la banda vuelve a reunirse sobre el escenario: Carl Palmer interpreta el repertorio junto a su agrupación ELP Legacy, mientras imágenes restauradas de Emerson y Lake provenientes de un legendario concierto de 1992 en el Royal Albert Hall se integran en perfecta sincronía con la performance en vivo. El resultado es una experiencia inmersiva y auténtica que revive la esencia de ELP.

Formados en Londres en 1970, Emerson, Lake & Palmer se consolidó como uno de los nombres más influyentes y exitosos del rock progresivo mundial. Con más de 48 millones de discos vendidos y nueve discos de oro certificados en Estados Unidos, el trío revolucionó la escena fusionando rock sinfónico, jazz y música clásica, con interpretaciones virtuosas y una impronta escénica única.

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La banda alcanzó reconocimiento internacional tras su presentación en el Isle of Wight Festival de 1970 y editó discos fundamentales como Tarkus, Trilogy, Pictures at an Exhibition y Brain Salad Surgery, obras que marcaron a generaciones enteras de músicos y seguidores del género.

Luego de la muerte de Emerson y Lake en 2016, Palmer impulsó este proyecto que debutó en 2022 bajo el nombre The Return of Emerson, Lake & Palmer y que actualmente recorre el mundo como "An Evening with Emerson, Lake & Palmer".

“Una innovadora experiencia multimedia basada en el 50° aniversario del legendario trío”, catalogó la prensa internacional especializada. Una oportunidad única para escuchar en vivo la obra histórica del rock progresivo, con un show inmersivo que promete revivir la mítica banda.