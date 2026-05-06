Pasado Verde agotó entradas y ahora tocará en la Bodega Giol

“Como no queremos que nadie se quede afuera decidimos trasladarnos a un lugar más grande para vivir esta fiesta de los 10 años de Fuego y Flora como tanto nos gusta”, expresaron desde la banda.

El show contará con una previa y una fiesta after show a cargo de DJ Corbalove.

Editado en 2015, Fuego y Flora representa uno de los trabajos más significativos en la trayectoria de Pasado Verde. El disco consolidó su presencia en la escena independiente local y marcó una etapa clave en su desarrollo artístico. A diez años de su lanzamiento, la banda propone revisitar ese repertorio en vivo.