Pasado Verde trasladó su show aniversario a La Sala Club, en la Bodega Giol (Ozamis 1040, Maipú). El concierto es este viernes 8 de mayo a las 22 y una nueva tanda de entradas está a la venta por EntradaWeb.
Pasado Verde agotó entradas y ahora tocará en la Bodega Giol
La banda mendocina Pasado Verde elebrará los 10 años de su disco Fuego y Flora en La sala Club (Bodega Giol)
Es que luego de agotar la fecha prevista originalmente en Nido Club, el evento se trasladó a un espacio de mayor capacidad y debió habilitarse una nueva tanda de entradas. Este show servirá como evento de bautismo para La Sala Club.
“Como no queremos que nadie se quede afuera decidimos trasladarnos a un lugar más grande para vivir esta fiesta de los 10 años de Fuego y Flora como tanto nos gusta”, expresaron desde la banda.
El show contará con una previa y una fiesta after show a cargo de DJ Corbalove.
Editado en 2015, Fuego y Flora representa uno de los trabajos más significativos en la trayectoria de Pasado Verde. El disco consolidó su presencia en la escena independiente local y marcó una etapa clave en su desarrollo artístico. A diez años de su lanzamiento, la banda propone revisitar ese repertorio en vivo.