El sábado 9 de mayo, a las 21, la banda mendocina Dos Jarillas in New York presentará oficialmente su segundo álbum de estudio, titulado "Buscando la forma", en la sala Armando Tejada Gómez del Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén). Las entradas se pueden conseguir en EntradaWeb.
Dos Jarillas in New York presenta oficialmente su disco "Buscando la Forma" en el Espacio Le Parc
Una propuesta artística integral que une música en vivo, el estreno de una serie web y performance escénica. La banda mendocina llega a la sala Armando Tejada Gómez para exponer su proceso creativo y su nueva identidad sonora
El espectáculo consistirá en una experiencia escénica integral que combinará la interpretación de sus canciones en vivo con la proyección completa de la primera serie web protagonizada por una banda local, incluyendo el estreno exclusivo de sus capítulos finales. A través de una puesta que incluye escenografía, recursos visuales y cambios de vestuario, el grupo invita al público a ser parte de una obra que explora nuevas formas de narrar y expande los límites del formato de concierto convencional.
Un disco nacido de la transformación
La creación de este álbum fue impulsada por la salida de uno de los integrantes fundadores, lo que obligó a la banda a un proceso de reconfiguración y adaptación constante. Las nueve canciones que integran el disco funcionan como un manifiesto sobre los cambios vitales: desde el desamor y los vínculos hasta las tensiones cotidianas. Musicalmente, el trabajo se ancla en las guitarras, fusionando influencias del rock nacional argentino con la música cuyana, logrando un equilibrio entre la tradición territorial y la contemporaneidad.
"Buscando la forma": La primera serie web de una banda mendocina
Bajo la dirección de Franco Mattolini (cantante y compositor del grupo), el disco inspiró una producción audiovisual de siete capítulos que mezcla realidad y ficción. La serie aborda los desafíos y decisiones de una banda en movimiento, donde cada episodio está musicalizado por una de las canciones del álbum.
Mientras que los primeros cuatro episodios ya se encuentran disponibles en YouTube, el desenlace de la historia será revelado durante el show en el Le Parc, donde se proyectarán los últimos tres capítulos inéditos. El evento contará además con la presencia de invitados especiales, reforzando el carácter performático de esta propuesta que busca reafirmar la identidad artística de Dos Jarillas in New York.