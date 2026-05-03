Dos Jarillas in New York presenta oficialmente su disco "Buscando la Forma" en el Espacio Le Parc

Un disco nacido de la transformación

La creación de este álbum fue impulsada por la salida de uno de los integrantes fundadores, lo que obligó a la banda a un proceso de reconfiguración y adaptación constante. Las nueve canciones que integran el disco funcionan como un manifiesto sobre los cambios vitales: desde el desamor y los vínculos hasta las tensiones cotidianas. Musicalmente, el trabajo se ancla en las guitarras, fusionando influencias del rock nacional argentino con la música cuyana, logrando un equilibrio entre la tradición territorial y la contemporaneidad.

"Buscando la forma": La primera serie web de una banda mendocina

Bajo la dirección de Franco Mattolini (cantante y compositor del grupo), el disco inspiró una producción audiovisual de siete capítulos que mezcla realidad y ficción. La serie aborda los desafíos y decisiones de una banda en movimiento, donde cada episodio está musicalizado por una de las canciones del álbum.

Dos Jarillas In New York 3 El disco inspiró una producción audiovisual de siete capítulos que mezcla realidad y ficción.

Mientras que los primeros cuatro episodios ya se encuentran disponibles en YouTube, el desenlace de la historia será revelado durante el show en el Le Parc, donde se proyectarán los últimos tres capítulos inéditos. El evento contará además con la presencia de invitados especiales, reforzando el carácter performático de esta propuesta que busca reafirmar la identidad artística de Dos Jarillas in New York.