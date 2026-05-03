El reciente fallecimiento del actor Luis Brandoni enlutó al mundo del espectáculo argentino. Si bien el protagonista de la serie "Nada" fue despedido en el Salón Montevideo de la Legislatura porteña, ahora el público en general podrá formar parte de un homenaje especial.
Homenaje público a Luis Brandoni: cuándo y dónde será
El actor Luis Brandoni recibirá un homenaje público en los próximos días. A continuación todos los detalles de este emotivo acto
¿Cuándo y dónde será el homenaje público a Luis Brandoni?
"Primer homenaje a Luis Brandoni. Invitamos a un encuentro de familia, amigos, colegas y periodismo, a realizarse en el lugar que siempre eligió, el teatro, último escenario de una carrera excepcional. El acto será en Multitabaris, el próximo miércoles 6 de mayo a las 17.45 hs", se escribió en las redes del Multiteatro.
El hecho de que el homenaje se realice en el Multitabaris no es casual, ya que se trata del teatro que el actor eligió, defendió y habitó hasta el final. Allí donde su voz se volvió carne en cada personaje, donde el oficio dejó de ser trabajo para convertirse en destino. Allí donde, ahora, lo esperan.
Desde la organización del homenaje aclararon que no será un acto rígido ni solemne. Será una especie de "abrazo colectivo". Estarán los suyos, su familia, sus afectos más cercanos.
También estarán presentes también quienes compartieron con él la escena y el oficio. Habrá palabras, y además se espera la presencia de su última compañera de escenario, Soledad Silveyra, y las de Gerardo Romano y Ana María Picchio, protagonistas de un gesto hermoso con Brandoni: en diciembre, por cuestiones de salud, Brandoni no podía hacer temporada en Mar del Plata con la obra "¿Quién es quién?".
De esta forma necesitaba quedarse en Buenos Aires, pero no había salas disponibles. Romano y Picchio cedieron el escenario del Multitabaris y llevaron su propio proyecto ("El secreto", dirigido por Manuel González Gil) a La Feliz, y así abrieron espacio para que Brandoni pudiera seguir haciendo lo que más amaba.