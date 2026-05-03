Homenaje público a Luis Brandoni: cuándo y dónde será

Desde la organización del homenaje aclararon que no será un acto rígido ni solemne. Será una especie de "abrazo colectivo". Estarán los suyos, su familia, sus afectos más cercanos.

También estarán presentes también quienes compartieron con él la escena y el oficio. Habrá palabras, y además se espera la presencia de su última compañera de escenario, Soledad Silveyra, y las de Gerardo Romano y Ana María Picchio, protagonistas de un gesto hermoso con Brandoni: en diciembre, por cuestiones de salud, Brandoni no podía hacer temporada en Mar del Plata con la obra "¿Quién es quién?".

Embed - Soledad Silveyra on Instagram: "Estoy con vos" View this post on Instagram

De esta forma necesitaba quedarse en Buenos Aires, pero no había salas disponibles. Romano y Picchio cedieron el escenario del Multitabaris y llevaron su propio proyecto ("El secreto", dirigido por Manuel González Gil) a La Feliz, y así abrieron espacio para que Brandoni pudiera seguir haciendo lo que más amaba.