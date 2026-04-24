El Teatro Griego Frank Romero Day deja de ser platea… ¡y se convierte en pista!. Será el sábado 2 de mayo desde las 16 y hasta las 2 de la mañana del domingo. "Manso Baile" contará con las actuaciones de Euge Quevedo + LBC, desaKTa2, Ecko y mucho más. Las entradas están en venta en Passline.com y Entradaweb.
"Manso Baile" en Mendoza: el teatro griego Frank Romero Day se convierte en pista de cachengue
El teatro griego tendrá a Euge Quevedo + LBC, DesaKTa2, Ecko y una gran propuesta desde las 16 y hasta las 2 de la mañana
"Manso Baile" es una fiesta pensada para transformar uno de los escenarios más icónicos de Mendoza en una experiencia total. Donde antes había escalones de cemento y butacas imaginarias, ahora habrá encuentro, gente bailando y una experiencia compartida.
La propuesta no es un festival con una grilla de artistas. Más bien es una invitación a caer con amigos, perder la noción del tiempo, cruzarse con gente en distintos sectores, recorrer barras, frenar en los food trucks y volver a la pista. A disfrutar el teatro griego de una forma distinta.
Manso Baile: un line up súper potente
Con un line up potente -Euge Quevedo + LBC, DesaKTa2, Ecko, Dame 5, Migrantes, Azul Azul, Charly Sosa y Gaby Brown- la música será el pulso de un encuentro que no se corta, pero en donde la verdadera protagonista es la fiesta.
Además, "Manso Baile" propone múltiples espacios, sectores intervenidos, gastronomía, barras y una puesta pensada para que todo fluya: entrar, moverte, bailar, salir, volver. Un recorrido constante que convierte al predio en una experiencia viva.
El 2 de mayo, el Teatro Griego no se mira: se habita, se baila y se comparte.
A tener en cuenta:
• Habrá barras y patio gastronómico / food trucks.
• No se permite el ingreso con conservadoras ni bebidas externas.
• El predio contará con playa de estacionamiento oficial (capacidad limitada).
• Se dispondrá de un cupo limitado de 35 accesos para personas con CUD, con ingreso presentando certificado vigente y DNI. Los mismos se otorgarán el día del evento y el acceso será por orden de llegada hasta completar capacidad.
Manso Baile: valor de las entradas
• Sector 4 (apto para todo público): $30.000.
• Sector 4 Centro (+18): $35.000
• Campo Escenario (Sector 2): $35.000
SECTORES VIP
• Sector 5 VIP (+18): $50.000
• Sector 5 VIP Cachengueo (+25): $50.000
• Mesa VIP Sector 3 (para 10 personas, incluye 30% en consumo): $1.000.000