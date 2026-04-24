"Manso Baile" en Mendoza: el teatro griego Frank Romero Day se convierte en pista de cachengue

La propuesta no es un festival con una grilla de artistas. Más bien es una invitación a caer con amigos, perder la noción del tiempo, cruzarse con gente en distintos sectores, recorrer barras, frenar en los food trucks y volver a la pista. A disfrutar el teatro griego de una forma distinta.

Manso Baile: un line up súper potente

Con un line up potente -Euge Quevedo + LBC, DesaKTa2, Ecko, Dame 5, Migrantes, Azul Azul, Charly Sosa y Gaby Brown- la música será el pulso de un encuentro que no se corta, pero en donde la verdadera protagonista es la fiesta.

Además, "Manso Baile" propone múltiples espacios, sectores intervenidos, gastronomía, barras y una puesta pensada para que todo fluya: entrar, moverte, bailar, salir, volver. Un recorrido constante que convierte al predio en una experiencia viva.

El 2 de mayo, el Teatro Griego no se mira: se habita, se baila y se comparte.

A tener en cuenta:

• Habrá barras y patio gastronómico / food trucks.

• No se permite el ingreso con conservadoras ni bebidas externas.

• El predio contará con playa de estacionamiento oficial (capacidad limitada).

• Se dispondrá de un cupo limitado de 35 accesos para personas con CUD, con ingreso presentando certificado vigente y DNI. Los mismos se otorgarán el día del evento y el acceso será por orden de llegada hasta completar capacidad.

Manso Baile sectores

Manso Baile: valor de las entradas

• Sector 4 (apto para todo público): $30.000.

• Sector 4 Centro (+18): $35.000

• Campo Escenario (Sector 2): $35.000

SECTORES VIP

• Sector 5 VIP (+18): $50.000

• Sector 5 VIP Cachengueo (+25): $50.000

• Mesa VIP Sector 3 (para 10 personas, incluye 30% en consumo): $1.000.000