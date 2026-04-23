Cómo está de salud Charly García después de que le extirparan parte de un riñon

char.jpg Charly García, una leyenda viviente de la cultura argentina.

En las próximas horas habrá nuevo parte médico para conocer más detalles del estado de salud del músico de rock.

En cuanto a la invervención quirúrgica, puntualmente, desde el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento sostuvieron que fue un éxito y Carlos Alberto García ya descansa en una habitación común, dejando atrás el quirófano para enfocarse de lleno en la recuperación.

Con este panorama positivo, el entorno familiar del ídolo busca desactivar cualquier rumor, confirmando que Charly García seguirá bajo seguimiento profesional pero con un ánimo óptimo.

imagen.png Charly García se recupera tras una nefrectomía parcial.

Qué es la nefrectomía parcial que le hicieron a Charly García

La nefrectomía parcial es una cirugía conservadora que consiste en extirpar únicamente la parte enferma o tumoral de un riñón, preservando el tejido sano restante para mantener la función renal.

Se utiliza principalmente para tratar tumores renales pequeños, siendo una alternativa de cirugía conservadora del riñón o nefrectomía funcional frente a la extirpación total.