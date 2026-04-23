Hay buenas noticias para todo el mundo de la música: Charly García fue operado en las últimas horas y su recuperación marcha según lo previsto. El genial artista se encuentra internado aún en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT), en la Ciudad de Buenos Aires, donde le realizaron una nefrectomía parcial.
Cómo está de salud Charly García después de que le extirparan parte de un riñon
Charly García se sometió a una nefrectomía parcial y se recupera. Sus allegados se encargaron de llevar tranquilidad sobre su estado de salud
Precisamente, a Charly García le extirparon una pequeña parte de un riñón en una cirugía que, lejos de ser una urgencia de último momento, ya estaba programada de antemano por su equipo de profesionales.
Aunque la noticia despertó la lógica inquietud de todos sus fans, quienes siguen de cerca cada movimiento del músico por sus complicaciones de salud previas, sus allegados se encargaron de llevar tranquilidad de inmediato, a la espera del alta que le permita al músico regresar a su casa.
En las próximas horas habrá nuevo parte médico para conocer más detalles del estado de salud del músico de rock.
En cuanto a la invervención quirúrgica, puntualmente, desde el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento sostuvieron que fue un éxito y Carlos Alberto García ya descansa en una habitación común, dejando atrás el quirófano para enfocarse de lleno en la recuperación.
Con este panorama positivo, el entorno familiar del ídolo busca desactivar cualquier rumor, confirmando que Charly García seguirá bajo seguimiento profesional pero con un ánimo óptimo.
Qué es la nefrectomía parcial que le hicieron a Charly García
La nefrectomía parcial es una cirugía conservadora que consiste en extirpar únicamente la parte enferma o tumoral de un riñón, preservando el tejido sano restante para mantener la función renal.
Se utiliza principalmente para tratar tumores renales pequeños, siendo una alternativa de cirugía conservadora del riñón o nefrectomía funcional frente a la extirpación total.